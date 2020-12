Alfredo Gutiérrez, el liniero ofensivo mexicano que está por cumplir el sueño de llegar a NFL

Las dimensiones de Alfredo Gutiérrez, un liniero ofensivo mexicano con más de dos metros de altura y 135 kilos de peso, se quedan cortas con lo enorme que pinta su futuro. El oriundo de Tijuana, Baja California, está por cumplir el sueño de llegar a la NFL y está consciente del compromiso que conlleva.

“Lo que quiero es representar a mi país. Siento que tengo las cualidades para demostrarlo. Quiero competir conmigo mismo, mejorar y eso es el por qué estoy aquí. Esa competencia me está llevando a este lugar (el Pathway de la NFL), esperamos seguir compitiendo para llegar a un mejor lugar. Este es mi momento”, aseguró Gutiérrez en entrevista con RÉCORD.

El tijuanense no pierde el tiempo preparándose de cara a lo que será un gran reto en este 2021. Pese a que su cumpleaños acaba de pasar el 29 de diciembre y se viene Año Nuevo, Alfredo se mantiene entrenando, siendo muy disciplinado y confesó que esto lo ha ayudado a evolucionar como jugador.

“Yo aquí me estoy preparando todos los días, física y mentalmente, es una fábrica aquí. Tengo que venir con cierta mentalidad para poder aguantar y eso me está ayudando para el día a día. Desde el día uno, hasta ahorita que son nueve semanas las que llevo entrenando, he cambiado bastante en mentalidad y físicamente. Me siento un nuevo atleta, un nuevo jugador”, dijo el colosal jugador.

Junto a su compañero en los Borregos del Tec de Monterrey, Isaac Alarcón, Gutiérrez está abriendo las puertas para que la NFL voltee a ver el talento mexicano. El mensaje para los jóvenes que buscan seguir sus pasos es claro.

“Nunca te rindas, pase lo que pase o las trabas que lleguen a pasar. Siempre va a haber un momento, que no se sabe cuando pero va llegar, y tienes que estar listo. Este es mi momento para mi, así como a ellos les puede llegar en uno, dos años o en tres días, tienen que estar listos”, concluyó.