Covid-19: NFL ya no realizará pruebas diarias a jugadores no vacunados

Se terminaron ciertas medidas para los jugadores no vacunados en la NFL. A través de un comunicado, la Liga y la Asociación de Jugadores informaron que no habrá más pruebas diarias para aquellos jugadores que no han recibido el pinchazo.

Todos los equipos de la competencia recibieron un memorándum en el que se les informó que los elementos no vacunados formarán parte del programa de vigilencia de síntomas y pruebas.

Así, en caso de que un jugador reporte síntomas, será sometido a una prueba para confirmar o descartar el virus. El cambio será aplicado a una pequeña porción de personas, pues el 95 por ciento de jugadores está vacunado, además de casi el 100 por ciento del staff de equipos y liga.

De los jugadores que todavía está en competencia a estas alturas, hay unos 12 que no están vacunados, reveló ESPN. En esa cifra descata Aaron Rodgers, que cuenta con una exención por haber contraído la enfermedad.

