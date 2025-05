Demanda por difamación de Brett Favre contra el auditor de Mississippi seguirá adelante

Una demanda por difamación presentada por el mariscal de campo retirado de la NFL, Brett Favre contra el auditor de Mississippi, Shad White por sus comentarios sobre un escándalo de asistencia social seguirá adelante después de que la Corte Suprema de Mississippi rechazara el jueves la apelación de White para desestimar la demanda.

"Los hechos de este caso no han cambiado y el Auditor White continuará defendiéndose de esta demanda ridícula y frívola", dijo la oficina de White en un comunicado.

En marzo, White solicitó al tribunal que revocara un fallo de la jueza de circuito del condado de Hinds, Debra Gibbs, quien denegó la solicitud inicial de desestimación de White.

“La continuación del litigio de este caso no solo amenaza importantes derechos de la Primera Enmienda. Igualmente, o incluso más preocupante, desalienta a los funcionarios públicos a realizar su trabajo”, decía la apelación de White.

Demanda desde 2023

Favre presentó la demanda por difamación en 2023. Alega que White acusó falsamente a Favre de robar fondos de los contribuyentes en apariciones en los medios y en el libro de White de 2024 , "Mississippi Swindle: Brett Favre and the Welfare Scandal that Shocked America".

Favre se encuentra entre más de tres docenas de personas demandadas por el estado en un intento por recuperar fondos de asistencia social malversados ​​a través del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas. Más de un millón de dólares en fondos de TANF se canalizaron a través de una organización sin fines de lucro y se utilizaron para ayudar a financiar unas instalaciones de voleibol de 5 millones de dólares en la Universidad del Sur de Mississippi, el alma máter de Favre. Su hija jugó voleibol en la universidad desde 2017.

Favre ha pagado 1,1 millones de dólares, pero White está demandando al miembro del Salón de la Fama del Fútbol Profesional, diciendo que Favre todavía debe alrededor de 730.000 dólares porque los intereses causaron un crecimiento en el monto original que debía.

Argumentos de Favre

Favre no ha enfrentado cargos penales relacionados con el escándalo y ha negado cualquier irregularidad. Afirmó que desconocía que los fondos estuvieran destinados a beneficiarios de asistencia social y que intentaba ayudar a su alma máter.

La demanda por difamación regresa ahora al Tribunal de Circuito del Condado de Hinds. Associated Press se ha comunicado con la oficina de White.

