George Pickens se une a Dallas Cowboys tras un intercambio con Pittsburgh Steelers

Los Pittsburgh Steelers parecen estar perdiendo la paciencia con el receptor abierto George Pickens. El equipo realizó un intercambio que enviará al talentoso pero voluble jugador de 24 años a Dallas.

El acuerdo, que aún no se había cerrado hasta la mañana del miércoles, enviará a Pickens a los Cowboys a cambio de una compensación del draft, según informó a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo. Esta persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no se había concretado.

La información del intercambio fue reportado primero por ESPN.

En su último año de contrato de novato

Pickens está a punto de entrar en el último año de su contrato de novato, firmado en 2022, cuando los Steelers lo seleccionaron en la segunda ronda. Pickens, de 1,90 metros y 90 kilos, ha pasado sus primeras tres temporadas en la NFL siendo a partes iguales productivo y caprichoso, combinando recepciones memorables con episodios de inmadurez.

Los Steelers, particularmente el entrenador principal Mike Tomlin, respaldaron frecuentemente a Pickens mientras soportaba lo que el equipo frecuentemente describió como una versión de dolores de crecimiento mientras se adaptaba a la vida en la NFL.

Los números de Pickens

Pickens ha sido uno de los receptores más dinámicos de la liga cuando está en el campo y concentrado, algo que no siempre es un hecho. Pickens lideró la liga con un promedio de 18.1 yardas por recepción en 2023 y acumula 174 recepciones para 2,841 yardas y 12 anotaciones en 48 partidos.

Sin embargo, también le ha costado constantemente controlar sus emociones. Solo la temporada pasada, terminó dos partidos peleándose con los backs defensivos rivales: primero, cuando agarró a Jourdan Lewis de Dallas por la máscara y luego, cuando forcejeó con Greg Newsome II de Cleveland en lugar de intentar ponerse en posición para un Ave María de último momento.

Eso no incluye una multa por usar una grosería en su ojo negro contra los Cowboys, una regla que, según dijo, desconocía en ese momento. Pickens también recibió críticas generalizadas en 2023 por lo que podría describirse generosamente como un bloqueo desatento campo abajo para sus compañeros.

Considerando su volatilidad, los Steelers no parecieron interesados en firmarle a Pickens una extensión de contrato y se volvió prescindible cuando negociaron con el dos veces Pro Bowler, DK Metcalf en marzo, con quien rápidamente firmaron un contrato de cinco años .

Pickens se une a una ofensiva de los Cowboys que podría aprovechar otra amenaza en el campo para complementar a la estrella CeeDee Lamb. El segundo mejor receptor de Dallas, después de Lamb, el año pasado fue el ala cerrada Jake Ferguson, con las modestas 49 recepciones de Jalen Tolbert en un distante tercer lugar.

