Abraham Montaño, pateador mexicano, fue invitado al minicamp de los Giants

Abraham Montaño, pateador con raíces mexicanas, fue invitado al minicampamento para novatos de los New York Giants, que se celebrará en los primeros días de mayo. Esta oportunidad representa un paso crucial para Montaño en su camino hacia un lugar en el roster oficial de la NFL.

Aunque nació en Salinas, California, Abraham Montaño se considera profundamente mexicano. Sus padres son originarios de Jalisco, cerca de la laguna de Chapala, y él pasó gran parte de su infancia visitando México. “Aunque no nací allá yo siempre me he sentido mexicano, 100% mexicano”, expresó Montaño para ESPN.

No pensaba en jugar futbol americano | X

Del futbol al americano

Abraham fue convencido por un coach de preparatoria para probar suerte como pateador en busca de una beca universitaria. A pesar de practicar solo seis meses este deporte en su último año de secundaria, logró abrirse paso en el nivel colegial.

Su primer destino fue Fresno State, reclutado por Kalen DeBoer, hoy entrenador en jefe de Alabama. Tras una lesión del titular, jugó cuatro partidos y recibió apoyo de otro pateador mexicano, César Silva.

Tuvo pasos por distintas universidades | X

En 2022 sufrió una serie de lesiones que afectaron su permanencia en el equipo. Luego de un breve paso por San Diego State, sin actividad, consideró retirarse hasta que recibió una llamada de New Mexico State.

Montaño aprovechó su segunda oportunidad al máximo. Logró una eficiencia perfecta en puntos extras y se destacó en goles de campo largos, incluyendo un 5 de 7 en patadas de más de 40 yardas y un 5 de 8 desde más de 50 yardas.

Fue invitado con los Giants | X

Rumbo a la NFL

Gracias a su sólida temporada, Montaño fue invitado al minicampamento de los Giants. Su objetivo es claro: demostrar que pertenece al más alto nivel del fútbol americano profesional.

“No planeaba jugar profesionalmente, pero por el buen año que tuve se me ha dado la oportunidad. Llegaré con la mentalidad de que puedo y merezco estar ahí”, afirmó el pateador.

