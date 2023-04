Draft de la NFL: ¿Dónde verlo en vivo en México?

Las 32 franquicias de la NFL se reúnen a partir de mañana en Kansas City para tres días intensos de reclutamiento colegial en el Draft 2023. Muchos atletas universitarios cumplirán su sueño de llegar al más alto nivel, mientras los equipos quieren fortalecer sus rosters de cara al futuro.

¿QUÉ ES EL DRAFT?

Es el proceso a través del cual los atletas universitarios se convierten en profesionales cuando una de las franquicias los selecciona para jugar con ellos. Se compone de siete rondas y los equipos son ordenados de pero a mejor, tomando el cuenta los resultados de la campaña anterior. No siempre funciona de tal forma, pues las escuadras pueden realizar cambios para posicionarse mejor o incluso sacrificar posicionamiento en favor de más selecciones.

También puede haber situaciones en donde los equipos ofrezcan a alguno de sus veteranos en lugar de una o varias selecciones, incluso en años por venir.

Cabe mencionar que los Chicago Bears poseían la primera selección global (terminaron con el récord más pobre en 2022) antes de realizar un canje con los Carolina Panthers hace unos meses.

POSIBLES CANJES

Se ha especulado con la posibilidad de que los Arizona Cardinals escuchen ofertas por su receptor DeAndre Hopkins, mientras se especula que los Tennnessee Titans y Minnesota Vikings estarían dispuestos a deshacerse de sus corredores, Derrick Henry y Dalvin Cook, respectivamente.

No se puede dejar de lado la situación del mariscal de campo de los Baltimore Ravens Lamar Jackson. El jugador, que se represnta a sí mismo y el equipo no pudieron cerrar un acuerdo luego de que los Cuervos le colocaron la etiqueta de Jugador Franquicia. Jackson desea un acuerdo totalmente garantizado como lo obtuvo Deshaun Watson con los Cleveland Browns, Baltimore no está dispuesto a otorgárselo.

LA PRIMERA SELECCIÓN GLOBAL EN 2023

Muchos expertos creen que Bryce Young, mariscal de campo de la Universidad de Alabama, a pesar de una baja estatura que mantiene preocupados a ciertos scouts y comentaristas, será el elegido por Carolina. Otras opciones incluyen al también lanzador de Ohio State C.J. Stroud.

ORDEN DE LA PRIMERA RONDA

HORARIOS Y TRANSMISIONES EN MÉXICO

JUEVES 27 DE ABRIL DE 2023

- Ronda: 1

- Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

- Transmisión: Fox Sports, Fox Sports App, NFL Network, Zona TUDN en ViX, ESPN y Star Plus

VIERNES 28 DE ABRIL DE 2023

- Ronda: 2 y 3

- Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

- Transmisión: Fox Sports, Fox Sports App, NFL Network, Zona TUDN en ViX, ESPN y Star Plus

SÁBADO 29 DE ABRIL

- Ronda: 4, 5, 6 y 7

- Horario: 11:00 horas (tiempo del centro de México)

- Transmisión: Fox Sports, Fox Sports App, NFL Network, Zona TUDN en ViX, ESPN y Star Plus

