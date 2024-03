El prospecto de NFL, Tyler Owens, admitió que no cree en otros planetas ni el espacio

Deportistas con creencias terraplanistas no son tema nuevo. En el pasado, estrellas de la NBA como Kyrie Irving y Shaquille O'Neal expresaron abiertamente sus "creencias modernas sobre la Tierra plana". Ahora, a los dos basquetbolistas se sumó Tyler Owens, prospecto de la NFL, que actualmente juega con Texas Tech.

El back defensivo expresó a los periodistas que "cree en el espacio" ni en "otros planetas" y ha encontrado teorías sobre la tierra plana que considera interesantes y válidas. "No, no creo en el espacio... ya sabes, soy religioso, así que pienso como... Estamos solos ahora mismo. No creo que haya otros planetas y cosas así", fueron sus palabras.

"S olía ​​creer en lo heliocéntrico. Como solíamos resolver alrededor del sol y esas cosas, pero luego comencé a ver cosas de la Tierra plana, y pensé, eso es algo interesante. Comenzaron a plantear algunos puntos válidos", añadió Owens, f avorito para registrar el tiempo más rápido en la carrera de 40 yardas. " 'Quiero decir, no lo sé. Podría ser real. Podría ser una tontería. No sé".

Well this is a new one… Texas Tech's Tyler Owens doesn't "believe in space and other planets.”

pic.twitter.com/uCGzCQ8xwy — SleeperNFL (@SleeperNFL) February 29, 2024

Owens viene de su quinta temporada en el Big XII; totalizó 30 capturas y dos pases desviados como super senior. Mientras que en cuestiones deportivas, Owens declaró a la prensa que espera que su tiempo en las 40 yardas esté "en algún lugar en los 4,2 segundos".

No es la primera vez que en la NFL surgen comentarios respecto a que la Tierra es plana. En uno de sus episodios del pódcast New Heights, Jason Kelce le contó a su hermano Travis la conversación que tuvo con uno de los entrenadores de las Philadelphia Eagles. "Le dije: ' Hombre, ¿Cuántas personas crees que en este campo creen que la Tierra es plana?'. Y él dijo: 'No creo, no hay nadie aquí que crea eso'. Yo dije 'Te sorprenderías, si comenzaras a hacer encuestas, te sorprenderías'. Y antes incluso de terminar eso, alguien justo a mi lado dijo 'Quiero decir, ¿cómo sabes que no lo es?'".