Los Playoffs de la NFL han quedado completamente definidos y se esperan grande duelos para la Ronda de Comodines. Los San Francisco 49ers ya tenían conquistada la primera siembra de la Conferencia Nacional y con ello han garantizado descansar la primera fase de la postemporada y jugar de locales el Juego Divisional.

Por su parte, los Baltimore Ravens harán lo propio en la Americana, con la misión de sorprender a propios y extraños, empezando por los Kansas City Chiefs, quienes están en la Postemporada con más dudas que certerzas.

Comodines de la NFC

Dallas Cowboys (12-5) vs Green Bay Packers (9-8)

Último juego: 13/11/22 DAL 28-31 GB

Estos dos equipos se han visto las caras un total de 38 ocasiones con 21 victorias para los Packers y 17 para los Cowboys. En postemporada se han enfrentado 8 veces com 4 triunfos por bando. Si bien Green Bay ha tenido un dominio total en los 10 juegos con 9 victorias (incluyendo dos en Ronda Divisional), esta ocasión Dallas se presenta como favoritos al tener una temporada regular contundente.

Detroit Lions (12-5) vs Los Angeles Rams (10-7)

Último juego: 24/10/21 DET 19-28 LAR

Lions y Rams afrontan uno de los duelos de Ronda de Comodines más interesantes al medirse entre mariscales que defendieron el jersey rival anteriormente. Ambos equipos se han enfrentado 87 veces con saldo a favor de Los Angeles que tiene 45 triunfos, por 41 derrotas y 1 empate.

Nunca se han enfrentado en Postemporada, aunque una vez jugaron un desempate para definir al Campeón de la Conferencia Nacional en 1952, el cual ganaron los Lions. Los dos equipos fueron de los que mejor cierre de temporada regular tuvieron, Detroit con 7 triunfos en 10 juegos y Los Angeles con 7 victorias en 8 encuentros.

Tampa Bay Buccaneers (9-8) vs Philadelphia Eagles (11-6)

Último juego: 09/25/23 PHI 25-11 TB

Estas dos franquicias no tienen muchas historia entre ellos, pues apenas se han enfrentado 22 veces con 11 juegos ganas para cada uno. Sin embargo, cinco de ellos han sido en Postemporada, donde los Buccaneers tienen la ventaja 3-2.

Si bien, en el papel Filadelfia debería ser amplio favorito, atraviesan el peor momento que se les ha visto en la últimas temporadas, perdiendo 5 de sus últimos 6 encuentros, todo los contrario a Tampa Bay, quien ganó 5 de 6 para colarse con el título divisional.

Comodines de la AFC

Buffalo Bills (11-6) vs Pittsburgh Steelers (10-7)

Último juego: 09/10/22 PIT 3-38 BUF

Esta será el juego número 30 de la serie entre ambos equipos. Los Steelers llevan la delantera con 17 victorias, mientras que los Bills apenas acumula 12. En postemporada las cosas no cambian mucho, porque de tres veces que se vieron las caras, en dos triunfó Pittsburgh.

Aunque en el historial existe un dominio, la actualidad de ambos equipos es un poco distinta. Los dirigidos por Mike Tomlin llegan bien, pero los de Sean McDermott llegan mucho mejor, consiguiendo victorias importantes ante contendientes al título como Kansas City, Dallas y Miami.

Kansas City Chiefs (11-6) vs Miami Dolphins (11-6)

Último juego: 05/11/23 MIA 14-21 KC

Chiefs y Miami se han dividido 16 victorias a lo largo de su historia, sin embargo, los Dolphins se han llevado las importantes, pues van 3-0 en playoffs.

Ninguno de los dos equipos se presenta con el nivel que han llegado a mostrar, pues han tenido una baja importante de juego debido a lesiones o salida de jugadores. Sin embargo, en el emparrillado se mantienen dos de los mejores mariscales de la actualidad, Tua Tagovailoa de Miami y Patrick Mahomes de Kansas City, lo que hace este probablemente el duelo más atractivo de la Ronda de Comodines.

Houston Texans (10-7) vs Cleveland Browns (11-6)

Último juego: 24/12/23 CLE 36-22 HOU

Estos dos equipos se han visto muy pocas veces las caras, han sido un total de 14 veces en las que se han enfrentado con 7 victorias por bando. A diferencia del resto de series, estos equipos jamás se habían enfrentado en playoffs, esta será su primera vez.

Desde el 2020 han disputado un juego por año, siendo todas victorias para los Browns. Sin embargo, la última vez que se vieron, los Texans no contaban con su mariscal titular C.J. Stroud debido a una conmoción. El novato ha sido el motor de este equipo, y no cabe duda que este juego será muy diferente al de temporada regular con él en el emparrillado.

Horarios para México de la Ronda de Comodines

Sábado 13 de enero

Browns vs Texans (Estadio NRG) | 15:30hras

Dolphins vs Chiefs (Arrowhead Stadium) | 19:00 horas

Domingo 14 de enero

Steelers vs Bills (Highmark Stadium) | 12:00 horas

Packers vs Cowboys (AT&T Stadium) | 15:30 horas

Rams vs Lions (Ford Field) | 19:00 horas

Lunes 15 de ener

Eagles vs Buccaneers (Raymond James Stadium) | 19:00 horas

