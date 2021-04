NFL: Alex Smith anunció su retiro tras 16 años de carrera

El mariscal Alex Smith anunció su retiro de la NFL después de 16 años de carrera, luego de haber sufrido una escalofriante lesión en la pierna que incluso puso en peligro su vida.

"Aunque me quedan muchas instantáneas, después de 16 años de darle a este juego todo lo que tengo, no puedo esperar a ver qué más es posible. Pero primero, voy a tomarme un poco de tiempo para disfrutar de algunos de esos paseos con mi esposa. Y mis hijos no tienen idea de lo que les espera en el patio trasero", compartió Smith en su cuenta de Instagram.

El quarterback sufrió una fractura en la tibia y peroné durante un partido con su equipo, Washington Football Team, contra Houston Texans en el 2018, pero la operación se complicó después de que se infectara.

Después de dos años y 17 operaciones volvió en octubre del 2020 ante Los Angeles Rams y disputó ocho partidos en su última temporada completando 168 pases para mil 582 yardas y touchdowns.

