NFL anunció que planea volver a México en 2021

La pandemia de coronavirus impidió que México albergara esta temporada un partido de NFL en el Estadio Azteca. Pero con el desarrollo de las vacunas Covid-19 y luego de implementar con relativo éxito sus protocolos durante la campaña 2020, la Liga decidió que para 2021 es momento de explorar nuevamente sus compromisos internacionales tanto en el país azteca como en Inglaterra.

Desde 2016 la Ciudad de México acoge un partido de temporada regular anualmente, a excepción de 2018 cuando el césped del Coloso de Santa Úrsula no cumplió con los estándares de calidad para celebrar el duelo entre Chiefs y Rams. Y posteriormente, el juego de la presente campaña también fue suspendido debido al brote del virus.

“Estamos planeando los juegos internacionales en 2021, ese es nuestro enfoque que vamos a tomar. Estaremos obviamente de cerca en contacto con nuestros socios en Reino Unido y en México y nos aseguraremos que estaremos haciéndolo de manera segura, si en algún punto notamos que no podemos ejecutarlo de forma segura haremos la determinación”, dijo el comisionado de la NFL Roger Goodell en su conferencia previa al Super Bowl LV.

Y es que por primera vez desde que en 2007 comenzara a realizarse asiduamente la denominada serie NFL International Games, se había disputado al menos un juego de temporada regular ininterrumpidamente fuera de Estados Unidos, hasta que se desató la emergencia sanitaria mundial.

“El año pasado decidimos no realizar los juegos internacionales en algún punto antes de que el calendario fuera anunciado, creo que en abril. Fue con el consentimiento de no solo nuestros oficiales médicos, pero también mirando el riesgo con la Asociación de Jugadores de viajar a un estadio donde no pudiéramos implementar nuestros protocolos”, explicó el comisionado.

“No es que ellos no tengan protocolos, pero tenemos muy altos protocolos en nuestros estadios y pensamos que sería más seguro mantenerlos en nuestros estadios en el país, sabíamos que esos protocolos que implementaríamos consistentemente con nuestras políticas. Esperamos volver allá y lo planearemos, daremos nuestra decisión cuando tengamos suficiente información para hacerlos”, agregó.

La Liga implementó diversos protocolos sanitarios para evitar la propagación del virus entre sus miembros durante la temporada, por lo que con la experiencia adquirida y la llegada de diversas vacunas que prometen aminorar el brote, la NFL está lista para dar el siguiente paso.

“Fue un extraordinario esfuerzo colectivo, hay mucha gente que trabajó en conjunto para hacer que esto pudiera realizarse. Obviamente había gente que pensaba que no podríamos lograrlo, pero creímos que mantenernos en la agenda trabajando para hacer que 256 juegos se hicieran y evadieron el esfuerzo, pero creo que fuimos capaces de lograrlo y tenemos aún un par de días y debemos enfocarnos en terminarlo, pero creo que estamos fuertes”, finalizó.

