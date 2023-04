NFL Draft 2023: Bryce Young y Texans, los ganadores de la noche

Miles de personas se dieron cita frente a Union Station en Kansas City para observar la edición 88 del Draft de la NFL, en donde si bien, no hubo sorpresas con la primera selección, si hubo un movimiento inesperado por parte de los Houston Texas que se quedaron con los picks 2 y 3.

Las Panteras de Carolina no titubearon y eligieron por segunda ocasión en su historia a un mariscal de campo. Bryce Young llega procedente de la Universidad de Alabama y aunque las críticas por su altura (1.78 m) y su peso (88 kg) han creado mucha expectativa, la franquicia de Charlotte apostó por él.

Los Houston Texans decidieron canjear su segunda selección por el mariscal de Ohio State, C. J. Stroud, quien tuvo un gran paso universitario en donde consiguió varios récords escolares incluida la mayor cantidad de yardas aéreas en un solo juego con 573, además, fue finalista en las votaciones por el Trofeo Heisman en 2021 y 2022.

La gran sorpresa llegó rápido, cuando todos esperaban la primera selección de Arizona Cardinals, la bomba del Draft se soltó. Los Texans, que tenían todavía un pick de primera ronda en el número 12, lo cambiaron junto con el No. 33, la 1ra de 2024 y la 3ra 2023, por su primera selección de los Cardinals y la No. 105. Con ese movimiento, los de Houston escogieron al mejor prospecto defensivo y el primero de la noche, el linebacker de Alabama, Will Anderson Jr.

Ya con el camino libre, los Indianápolis Colts se llevaron a Anthony Richardson, quarterback de la Universidad de Florida. Esta es la cuarta ocasión en la historia del Draft que tres de las primeras cuatro selecciones son mariscales.

Los Seattle Seahawks decidieron llevarse a Devon Witherspoon en su primera selección, el cornerback tuvo un gran paso en la Universidad de Illinois en donde fue nombrado All-American por consenso.

Los Detroit Lions cambiaran la sexta selección a los Cardinals por la No. 12 y la 34. Arizona aprovechó para llevarse al mejor outside linebacker de la generación, Paris Johnson de Ohio State.

Las Vegas Raiders se llevaron al OLB de Texas Tech, Tyree Wilson en el número 7; los Atlanta Falcons eligieron al corredor Bijan Robinson de Texas en el 8; Philadelphia Eagles hizo trade con los Chicago Bears y eligieron al DL Jalen Carter; quien cerró el top 10 fueron los Oso con el OL Darnell Wright.

