NFL: Florentino Pérez desea llevar futbol americano al Santiago Bernabéu

El Real Madrid puso en marcha la remodelación de su estadio el Santiago Bernabéu, misma que culminaría en dos años para albergar los juegos del máximo ganador de Champions League.

Sin embargo, los planes de Florentino Pérez, presidente de la entidad merengue son más ambiciosos y desea llevar a la NFL a su remodelado estadio, ya sea para juegos de temporada regular, como lo hace la liga de futbol americano en México e Inglaterra, o para ser la casa de una franquicia.

"Sabido es que Florentino Pérez no ve el Real Madrid y el futbol como un simple equipo y un simple deporte, respectivamente, de ahí que no es de extrañar que quiera sumarse a la idea del Tottenham y traer a la capital de España partidos de la NFL, cuando no una franquicia, que le ayude a hacer negocio con el nuevo Bernabéu", reveló el diario español El Confidencial.

La pandemia de Coronavirus detuvo los juegos fuera de la NFL fuera de los Estados Unidos, pero para la próxima campaña ya se anunció que los Atlanta Falcons estarán jugando como locales en el Tottenham Stadium de Londres, Inglaterra.

De hecho, en una reciente reunión de los dueños de las 32 franquicias, se decidió que todos los equipos deberán jugar fuera de Estados Unidos a partir de la temporada que empezará en septiembre y retomar así el calendario internacional. El acuerdo indica que cada franquicia deberá tener al menos un partido fuera del país.

