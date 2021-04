Kyle Pitts, la 'joya' escondida del Draft 2021 de la NFL

Los últimos segundos previos a cada pick acelerarán el corazón de cada uno de los millones de aficionados atentos a lo que su equipo elija en el híbrido Draft 2021 de Cleveland con presencia de público con distanciamiento social y algunos prospectos de manera virtual. Que Trevor Lawrence será elegido por Jaguars en la primera selección parece ser una obviedad, pero más allá de los reflectores que acaparó, la figura de Kyle Pitts hace suspirar profundamente a quienes anhelan ver ya su poderosa figura en los emparrillados de la NFL.

Después de que la edición de 2020 de esta fiesta debió realizarse de manera virtual por la pandemia de coronavirus, uno de los eventos deportivos más grande del deporte estadounidense regresará con un acto al aire libre con unos 50 mil aficionados separados y cubiertos de gel desinfectante y con cubrebocas para poder ser testigos del inicio de la carrera de sus futuros ídolos.

La elección de tres quarterbacks en los primeros tres turnos con Lawrence a la cabeza podría terminar con una racha que data desde 1999 en que no ocurre algo similar, pero un cuarto pasador de manera consecutiva (algo que jamás ha ocurrido en la historia) se encuentra en puntos suspensivos debido a la irrupción de un ala cerrada cuyo físico solo hace pensar en los mejores de todos los tiempos en su posición. Y es así que Kyle Pitts es el nombre más sonado para causar un impacto inmediato en la liga apenas se coloque las hombreras y el casco.

“Pitts es comparado con Travis Kelce y George Kittle”, asegura Pablo Viruega, analista de ESPN.

Su envergadura es algo más que impresionante, incluso para los estándares de la NFL. El nativo de Philadelphia de seis pies con seis pulgadas y 245 libras consiguió en el Pro Day sorprender al mundo entero con un salto vertical de 33 pulgadas y media, registró 10 pies con 9 pulgadas en salto vertical estático y marcó 22 repeticiones en el bench press a 225 libras. Cifras que lo catapultaron al número uno entre los favoritos para adueñarse del ovoide sea cual sea el equipo que lo seleccione (toda vez que está proyectado para recalar en Atlanta o Dallas).

“Este chico (Pitts), además de que tiene la envergadura más grande en la historia, no durará mucho en el tablero y el equipo que se lo lleve tendrá en sus manos a un potencial jugador de Salón de la Fama”, advierte Carlos Rodríguez de The Associated Press.

Pitts acumuló 770 yardas y 12 anotaciones en siete juegos (y medio, por una lesión) la campaña pasada. Un golpe ante Georgia a inicios de noviembre le provocó una fractura del tabique nasal, por lo que se sometió a una cirugía y quedó dos partidos completos sin jugar, pero tan pronto regresó, anotó tres touchdowns ante Kentucky. Se trata de un ala cerrada llamado a perfeccionar aún más esa posición que revolucionó Tony González, y que actualmente tiene en Kittle y Kelce a sus grandes exponentes.

