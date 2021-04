Cowboys: Sean Lee se retira de la NFL tras 11 temporada con Dallas

Sean Lee se retiró el lunes después de que el apoyador pasó las 11 temporadas en su mayoría plagadas de lesiones con los Dallas Cowboys. El jugador de 34 años dijo en una carta difundida por el club que era "mi hora de marcharme". Lee es octavo en la historia del equipo con 995 tacleadas.

Lee, seleccionado de segunda ronda procedente de Penn State en 2010, lideró a todos los apoyadores de la NFL en intercepciones durante sus primeras seis temporadas con 12, a pesar de perderse todo el 2014 después de romperse un ligamento de la rodilla en la primera práctica de temporada baja.

Lee es cuarto entre los apoyadores de Dallas con 14 intercepciones y tiene el récord del club de tacleadas en un juego con 22 contra los New York Giants en 2016, su única temporada All-Pro.

Las lesiones terminaron por definir la carrera de Lee. Se perdió los últimos 10 juegos de 2012 con una lesión en un dedo del pie y cinco de los últimos seis juegos del año siguiente con problemas en el tendón de la corva y el cuello antes de la lesión de rodilla que puso fin a la temporada en la temporada baja de 2014.

Los únicos años en los que Lee no se perdió al menos un juego por lesiones fueron 2016, cuando el dos veces Pro Bowler ayudó a los Cowboys a llegar a la ronda divisional de los playoffs, y 2019. Las lesiones en los isquiotibiales dejaron fuera a Lee con frecuencia más adelante en su carrera.

En su última temporada, Lee tenía un papel secundario detrás de los jóvenes líderes del grupo de apoyadores, Leighton Vander Esch y Jaylon Smith. Los Cowboys tuvieron marca de 6-10 en la primera temporada del entrenador Mike McCarthy, perdiéndose los playoffs por tercera vez en cuatro años.

"Siempre que estoy cerca de un campo, el olor me recuerda cuando empecé a jugar, me ponía un casco, me probaba esas hombreras, ese tackle perfecto", escribió Lee. "Al pensar en el viaje ahora, experimentar cosas que nunca pensé posibles con los hombres y mujeres que hacen de este juego lo que es, estoy más que agradecido", agregó.

