NFL reveló calendario de temporada 2021 con 18 semanas

La NFL reveló este miércoles el calendario de la temporada 2021, la cual comenzará el jueves 9 de septiembre y tendrá 18 semanas de acción, una más que las anteriores campañas, por lo que el Super Bowl se recorrerá para el domingo 13 de febrero de 2022.

El Kickoff de la temporada será entre los vigentes campeones, los Buccaneers de Tom Brady, y los Dallas Cowboys, quienes ya podrían contar con su quarterback Dak Prescott, en el Raymond James Stadium.

Luego de que se cancelara el partido de la NFL en México por segundo año consecutivo, sólo habrá dos juegos internacionales, los cuales se disputarán en Londres y serán entre Jets vs Falcons y Dolphins vs Jaguars.

Algunos de los mejores partidos de la temporada son: Buccaneers vs Patriots (Semana 4), Cowboys vs Patriots (Semana 6), Packers vs Chiefs (Semana 9), Seahawks vs Steelers (Semana 6) y Packers vs 49ers (Semana 3).

Con el ajuste de las 18 semanas, los Playoffs comenzarán el fin de semana del 15 al 16 de enero y el Super Bowl LVI en el SoFi Stadium se jugará el 13 de febrero.

