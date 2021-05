Packers: Davante Adams puso en duda su continuidad con Green Bay

El rececptor, Davante Adams ha dejado abierta la posibilidad de salir de los Green Bay Packers a pesar de que le resta un año de contrato con el equipo.

El motivo de su salida sería la mancuerna que logró concretar con Aaron Rodgers, ya que con una eventual salida del marical, Davante pensaría sobre si es factible su continuidad.

"No significa que potencialmente me iría, pero definitivamente tendría que pensarle mucho más si mi chico no estuviera aquí", declaró Adams para Fox Sport Radio.

Adams, quien atrapó 115 pases para mil 374 yardas y 18 anotaciones en la última temporada con Rodgers, aseguró que ha hablado poco con el QB desde que se supo la noticia de una salida, pero reconoció que espera que se mantenga en la plantilla de los Packers.

"Mucho se sigue descifrando por su lado, así que es difícil para mí meterme en los detalles y hablar de eso. Obviamente, me encantaría. No puedo esperar hasta poderles decir que estará de regreso y estaremos de regreso haciendo lo que hacemos. Pero, por ahora, hay que planchar algunos detalles. Esperamos, estaré de regreso en el programa y estaremos celebrando con unos tragos y lo que sea", comentó.

