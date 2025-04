Padre de Travis Hunter acude a ver a su hijo al Draft pese a tener arresto domiciliario

El Draft de la NFL siempre nos ha regalado momentos tan espectaculares como conmovedores. En el primer día del Draft, un jugador se llevó los reflectores, siendo -posiblemente- el mejor de la camada del 2025.

Travis Hunter, la superestrella que puede jugar de los dos lados del emparrillado, fue seleccionado por los Jacksonville Jaguars. El equipo al noroeste de Florida, realizó un movimiento arriesgado y costoso con Cleveland Browns, para poder obtener al actual Heisman de la NCAA.

Travis Hunter | AP|

La gran historia fue que su padre, Travis Hunter Sr, asistió a Green Bay a ver a su hijo; pese a tener un arresto domiciliario. El papá del junior, se mostró conmovido y emocionado por la proeza que consiguió su hijo.

Está por demás decir, que el talento de Travis Hunter es de niveles inimaginables. El jugador no solo domina ambos lados del balón, sino que también es una superestrella defensiva y ofensiva. Hunter no solo es el premio Heisman, también es el premio Biletnikoff (mejor receptor) y el galardón Bednarik (mejor defensivo), siendo el único jugador en la historia en ganar ambos títulos.

Travis Hunter | AP|

El padre de la superestrella del futbol colegial, enfrenta una sentencia de arresto domiciliario por un año y tres de libertad condicional, por posesión de drogas y armas a finales del año pasado.

Travis Hunter receives special message from his dad after being drafted by the @Jaguars.#NFLDraft @TravisHunterJr pic.twitter.com/cGapSgVX5m

— NFL (@NFL) April 25, 2025