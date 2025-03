Jaguars mandan a Christian Kirk en intercambio a los Houston Texans

Los Jaguars de Jacksonville encontraron un destino —un rival de división, nada menos— para el receptor Christian Kirk antes de liberarlo oficialmente. Los Jaguars acordaron enviar a Kirk a Houston, su rival del Sur, el jueves, a cambio de una selección de séptima ronda en el draft de 2026, según una persona familiarizada con el movimiento.

Los Texans estaban buscando un receptor después de que Tank Dell se sometió a una segunda cirugía de rodilla a principios de esta semana. También dejaron que el veterano Stefon Diggs se marche en la agencia libre.

Kirk, de 28 años, ahora se unirá a Nico Collins para ofrecerle a los Texans un dúo formidable al quarterback C.J. Stroud, siempre que Kirk pueda mantenerse saludable.

Llega a reemplazar a Tank Dell| AP

Jacksonville le informó a Kirk y a su agente que el equipo planeaba liberarlo el miércoles. Pero pocos esperaban este giro.

Intercambiar a Kirk ahorrará a los Jaguars 10,4 millones de dólares en el tope salarial en 2025. Sin embargo, costará al equipo 13,6 millones de dólares en dinero muerto. Los Texans asumirían su salario de 15,5 millones de dólares a menos que él acepte un acuerdo reestructurado.

Kirk firmó un contrato de cuatro años y 72 millones de dólares en la agencia libre en 2022. Ese año, logró 84 recepciones para 1.108 yardas y ocho touchdowns — todos máximos en su carrera. Pero se ha perdido 14 partidos desde entonces.

Dejó a los Jaguars | AP

No disputó los últimos cinco partidos en 2023 debido a una lesión en un músculo central y se perdió los últimos nueve el año pasado tras romperse la clavícula mientras intentaba realizar una atrapada en picada en un pase profundo.

Los Jaguars buscaron moverlo en la fecha límite de intercambios a finales de octubre, pero la lesión terminó con cualquier posibilidad. Discutieron la posibilidad de que reestructurara su contrato para permanecer en el roster en 2025, pero las partes no lograron llegar a un acuerdo.

Kirk tiene 404 recepciones para 5,176 yardas y 29 touchdowns en siete temporadas, incluidas cuatro con Arizona. Claramente se convirtió en la segunda opción de Trevor Lawrence detrás del destacado novato Brian Thomas Jr. la temporada pasada.

Jaguars trading WR Christian Kirk to Texans for a 2026 7th-round pick. (via @TomPelissero) pic.twitter.com/qol4DBf923

— NFL (@NFL) March 6, 2025