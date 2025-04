Shedeur Sanders manda mensaje tras desprecio de la NFL: "Gracias Dios"

El Draft 2025 de la NFL será recordado por el 'desprecio' de las 32 franquicias de la liga hacia Shedeur Sanders, quién pasó de estar proyectado a ser de los primeros picks globales a no ser seleccionado ni siquiera en las primeras tres rondas.

Shedeur Sanders, hijo de Deion Sanders | AP

El ex QB de la Universidad de Colorado e hijo de la leyenda de la NFL, Deion Sanders, ha dado la cara luego del desprecio sufrido en el Draft y a través de sus redes sociales, Shedeur Sanders público un mensaje respecto a la difícil situación que está atravesando.

Thank you GOD for EVERYTHING

— Shedeur Sanders (@ShedeurSanders) April 26, 2025