Muere madre de jugador de Steleers un día después de ser elegido en el Draft de la NFL

Tiffany Saine, la madre de Derrick Harmon, la selección de primera ronda de los Steelers, falleció el jueves por la noche poco después de que Pittsburgh eligiera al liniero defensivo de Oregón con la selección número 21 general.

Derrick Harmon, nuevo jugador de Steelers | AP

Harmon expresó después de ser seleccionado que planeaba visitar a su madre, quien, según él, estaba en cuidados intensivos con respiración asistida en un hospital en los suburbios de Detroit.

Got ourselves a Duck 🙌 @DerrickHarmon20



📺: 2025 #NFLDraft on NFLN/ABC/ESPN at 8 PM ET pic.twitter.com/8UHJy33nX4

— Pittsburgh Steelers (@steelers) April 25, 2025