Super Bowl LIX: Celebridades que apoyan a Eagles y a Chiefs

Los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles se enfrentarán nuevamente en un Super Bowl. Y si bien lo deportivo es lo que más reflectores atrae, no se puede obviar que hay muchas personalidades, en la política, el cine y la música, que no se quieren perder este evento.

Taylor Swift es, probablemente, la que más suena en el momento por su relación con Travis Kelce. Sin embargo, no es la única famosa que se apasiona por el futbol americano y de hecho, en su caso particular, su corazón estará dividido, ya que su novio es de Kansas City, pero ella creció como seguidora de Philadelphia.

This is a very important reminder to everyone that Taylor Swift is an Eagles fan. 🦅 pic.twitter.com/Sw4viIt8MV

— Eagles Nation (@PHLEaglesNation) November 17, 2022