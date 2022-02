Super Bowl LVI Halftime Show: Snoop Dog, Eminem y compañía deleitaron al SoFi Stadium

Este año el Hip-Hop y el Rap engalanaron el famoso mediotiempo del Super Bowl LVI, el show se iluminó con la presencia de Snoop Dog, Eminem, Dr.Dre, Mary J. Byge y Kendrick Lamar, y la gran sorpresa 50 cent, grandes exponentes de la cultura de Los Ángeles.

Dr. Dre arrancó junto a Snoop Dog con 'The Next Episode' para darle pauta al homenaje a Tupac con '2 Big', tras ellos llegó por debajo del escenario y de cabeza 50 cent con In da Club, éxito del 2003.

Mary J. Blige con un traje blanco y deslumbrante puso todo el ritmo del R&B al interpretar 'Family Affair' y 'No More Drama'.

Kendrick Lamar apareció dentro de unas cajas para romperla con el tema 'Alrigth'.

Eminem y 'Lose Yourself' enloquecieron al público, sin duda es el éxito que consagró al rapero en 2002.

Dr. Dre y Snoop Dog revivaron los viejos tiempos y cerraron el espectáculo con 'Still'.

Todo el show estuvo armado sobre una estructura blanca que se iluminaba junto a los brazaletes asignados al público.

