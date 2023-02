Super Bowl LVII: Cuando el deporte divide familias por la rivalidad entre hermanos

El amor fraternal puede quedar de lado cuando se trata de futbol americano, prueba de ello son los hermanos Raúl y Adrián Ramos, uno seguidor de Kansas City, el otro de Filadelfia.

Debido a que no pudieron conseguir boletos para el partido, lo verán en sus respectivas casas, pero ¿por qué no ver el encuentro juntos? Bueno la razón son dos cosas, no quieren terminar peleados y desean mantener su cábala ya que cuando ven los encuentros en sus hogares sus equipos ganan. Si es así, una se va a mantener vigente y la otra terminará de manera abrupta.

“Él va a ver el partido en su casa y yo en la mía, así no nos golpeamos”, dice Raúl de manera jocosa. “Yo tengo que tener a mi propio equipo en mi casa”, añade.

“Mi equipo ha ganado cuando veo el partido en mi casa y voy a seguir así”, dijo por su parte Adrián.

“Yo tengo que hacer lo mismo que hice el domingo pasado. Lo voy a hacer este domingo también”, agregó Raúl.

Adrián confía plenamente en Eagles y quizá deja la objetividad de lado, pues asegura que su equipo apaleará 34-14 a diferencia de lo que dice su hermano.

“Yo voy a decir a decir que va a ser un partido cerrado porque los dos equipos son muy buenos, pero yo creo que ganamos 30-26”, dijo.

Es así como la hermandad, la unión de sangre puede quedar de lado

