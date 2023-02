Super Bowl LVII: Expertos de ESPN recuerdan anécdotas y opinan del Chiefs vs Eagles

Formar parte de la cobertura de un Super Bowl es algo inolvidable y que deja huella en cualquier periodista. John Sutcliffe, Pablo Viruega y Eduardo Varela de ESPN han tenido la oportunidad de estar en múltiples transmisiones del Súper Domingo, con toda la presión, responsabilidad y fortuna que esto conlleva.

A través de los años, este grupo de trabajo ha logrado acumular una gran cantidad de experiencia y vivencias de lo que es el partido que paraliza a la Unión Americana.

"El touchdown de Harrison (Super Bowl XLIII) es la jugada más espectácular a nivel de cancha que me ha tocado... en el Super Bowl XXXVIII (triunfo de Tampa Bay sobre Oakland) el de ESPN Argentina me pide que vuelva a entrevistar en vivo a Martín Gramática y él estaba en el vestidor, entonces para poder acceder fui con el de prensa y le dije que el presidente de Argentina quería felicitarlo a nivel nacional en la televisión. Entonces viene Martín corriendo conmigo, le digo que era broma, y me dijo 'Sí, no te preocupes'. Esa fue divertida", confesó John.

"Un Super Bowl muy bueno fue el LI, esa remontada de Brady, una de mis hijas, la de en medio, Jimena, es la que más le gusta el americano y ella me texteaba: 'Papá, papá, ¿Ya perdieron los Patriots?' ella es muy sentimental, las derrotas le pegan muy fuerte, y yo le dije 'Sí, pero tómalo con tranquilidad' y fíjate, del 3-28 a ganar el partido y se supone que su papá es el que sabe", recordó Varela.

"Le tengo un cariño especial al Super Bowl XXIX porque fue el primer al que me tocó asistir, tenía 21 años de edad y de esas veces que te ausentas una semana de la universidad porque te vas al Super Bowl pues es algo que nunca te lo llegaste a imaginar, obviamente yo hubiera querido ausentrme desde la prepa pero pues no tenía edad, entonces fue algo que disfruté mucho, nunca me imaginé cómo era la NFL de cerca", reveló Viruega.

Sobre el gran choque del próximo domingo, Pablo Viruega opinó que ante la lesión de Mahomes será un juego complicado para los Chiefs por el acoso defensivo de Philadelphia, pero opinó cómo Kansas City podría salir victorioso.

"Va a ser un factor si no está al 100 por ciento Patrick Mahomes, tiene que estar casi al 100, y lo deben de atacar, deben ir por él. Yo creo que una manera de que puedan evitar eso es con pases rápidos, jugando rápido, jugadas en serie, desgastar a la defensiva contraria, sacar el balón rápido del brazo de Patrick Mahomes para evitar que él mismo tenga que moverse en la bolsa de protección y evitar que lo capturen y que lo golpeen. No lo pudo hacer Jacksonville, no lo pudo hacer Cincinnati, pero no es la misma defensiva, la defensiva de Philadelphia es mucho más fuerte, sobre todo en el perímetro y con los frontales", señaló.

Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles se medirán este domingo a las 17:30 horas (tiempo del centro de México) en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, para definir al nuevo monarca de la NFL.

