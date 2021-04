Packers: Aaron Rodgers desearía salir de Green Bay

ESPN informó en las horas previas al draft que Aaron Rodgers no quiere regresar a los Packers. El informe de ESPN dice que los Green Bay ha ofrecido extender el contrato de Rodgers y que el CEO del equipo, Mark Murphy, Brian Gutekunst, y el entrenador Matt LaFleur volaron cada uno por separado para encontrarse con Rodgers durante la pretemporada.

Rodgers, de 37 años, ha pasado toda su carrera con Green Bay desde que los Packers lo seleccionaron con la selección número 24 en el draft de 2005. Pero su futuro a largo plazo ha sido un tema de especulación desde que los Packers intercambiaron cuatro lugares en la primera ronda para seleccionar al posible sucesor de Rodgers, el mariscal de campo de Utah State Jordan Love, con la selección número 26 en el draft del año pasado.

A Rodgers le quedan tres años en su contrato después de firmar una extensión de cuatro años y 134 millones de dólares en agosto de 2018.

Gutekunst dijo el lunes durante una sesión de Zoom con periodistas que "Aaron es nuestro hombre".

"Estamos muy entusiasmados con Aaron Rodgers y su futuro con los Green Bay Packers", dijo Gutekunst en ese momento. “Creemos que será nuestro mariscal de campo en el futuro previsible. Creo que, obviamente, cada año hay cosas diferentes por las que pasas para llegar a la temporada, y creo que estamos pasando por eso ahora mismo, ya sea por contrato o trabajando con nuestros jugadores en otras cosas, y ahí es donde somos.

Rodgers reconoció después del draft del año pasado que estaba sorprendido por la selección de Love y que complicó sus esperanzas de terminar su carrera en Green Bay.

Incluso cuando Rodgers lanzó 48 pases de touchdown, marca líder en la NFL, y ganó su tercer premio al Jugador Más Valioso la temporada, se refirió a su futuro como un "hermoso misterio".

Rodgers intentó aclarar esos comentarios posteriores al juego menos de una semana después cuando dijo en "The Pat McAfee Show" que "no creo que haya ninguna razón por la que no volvería" con Green Bay en 2021.