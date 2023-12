Hayden Hurst, la estrella de la NFL que perdió la memoria por una conmoción

Hayden Hurst se ha convertido en una víctima más de las comisiones en la NFL, pues el ala cerrada de los Panthers ha hablado por primera vez casi un mes después de su conmoción y confirma que sufrió de amnesia postraumática debido al fuerte golpe que recibió.

De acuerdo con información de ESPN, el ofensivo de Carolina confirmó que su conmoción fue más fuerte de lo normal, es por eso lo de la amnesia postraumática, además de mencionar que del momento del golpe no recuerda absolutamente nada sino hasta cuatro horas después.

Estos hechos ocurrieron hace casi un mes en el duelo entre Carolina vs Chicago y no fue hasta el día de hoy que Hurst habló sobre el tema, además de que califica la lesión que vivió como 'aterradora', pues a pesar de que intente hacer memoria, no recuerda absolutamente nada sino hasta después.

Debido a esto, además de Carolina, como toda la NFL, han externado su apoyo al ala cerrada a través de redes sociales, y el jugador de Carolina mencionó que no es el fin de su carrera, lo que parecen ser muy buenas señales luego de una lesión tan delicada.

Hurts ya se reincorporó a los entrenamientos de Carolina, pero lo hizo con un jersey rojo como señal de no contacto durante las prácticas, esto con el fin de seguirlo cuidando y a pesar de que no se espera que esté activo esta semana 13 sino dentro de un par más.