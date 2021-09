Belichick previo al regreso de Brady a New England: 'No éramos tan buena opción como Tampa'

A menos de una semana que vuele el ovoide en el Gillette Stadium para el juego entre Tampa Bay y New England, el coach de los Patriots, Bill Belichick, reconoció que la partida de Tom Brady a los Buccaneers tras 20 años con los Pats fue porque 'no eran su mejor opción'.

Además, durante la entrevista con WEEI, el entrenador en jefe de los Pats reconoció el histórico desempeño de TB12 bajo sus riendas.

"Creo que hemos pasado por todas esas dinámicas. Hubo muchas cosas. Él contempló sus opciones y tomó su decisión. No éramos tan buena opción como Tampa. Tendrías que preguntarle a él sobre eso, pero no fue porque no quisiéramos tenerlo, eso es seguro. Tom es un gran jugador, nada de lo que hace me sorprende.

"Creo que Tom y yo tuvimos una buena relación y mucha producción (de jugadas) mientras estuvimos juntos. Disfruté entrenar a Tom, fue un gran jugador para nosotros", expresó.

