NFL: Davante Adams será castigado por empujar a un camarógrafo

El receptor de los Raiders de Las Vegas, Davante Adams, podría ser suspendido o multado por empujar a un fotógrafo al suelo cuando abandonó el campo después de la derrota del lunes por la noche en Kansas City.

Una persona familiarizada con el proceso dijo a The Associated Press el martes que la liga está revisando las acciones de Adams después de una derrota por 30-29 ante los Chiefs, con un posible castigo que incluye una multa o suspensión. La persona habló bajo condición de anonimato porque la liga no había hecho pública la revisión.

NFL Network informó por primera vez que Adams podría enfrentar disciplina.

Los detectives de la unidad de asalto del Departamento de Policía de Kansas City están investigando el incidente y trabajarán con los fiscales para determinar si los cargos están justificados, dijo el martes el portavoz del sargento Jake Becchina.

No proporcionó un calendario, aparte de decir que podría tomar más de un par de días.

Cuando Adams salió del campo, empujó a lo que parecía ser un miembro de un equipo de cámaras al suelo mientras se dirigía al túnel del Arrowhead Stadium hacia el vestuario.

Becchina dijo que el fotógrafo fue al hospital para recibir tratamiento por lesiones que no ponían en peligro la vida.

Adams se disculpó en sus comentarios posteriores al juego a los medios y más tarde en Twitter.

"Saltó frente a mí saliendo del campo. De alguna manera lo empujé. Terminó en el suelo", dijo Adams después del partido. "Quiero disculparme con él por eso. Eso fue solo frustración mezclada con él realmente corriendo frente a mí.

"No debería haber respondido de esa manera, pero esa es la forma en que respondí. Quiero disculparme con él por eso".

El entrenador Josh McDaniels dijo el martes que apoya a Adams y cooperará en cualquier investigación.

"Sé que fue una situación desafortunada", dijo. "Obviamente no queremos que ninguno de nuestros muchachos esté haciendo algo así. Él lo sabe. Él es muy consciente de eso. Pero conozco a la persona. No creo que hubiera ninguna intención detrás de él de su parte. Pero lo que sea que nos pidan, lo que necesiten de nosotros, obviamente lo cumpliremos".

Adams tuvo tres capturas para 124 yardas y dos touchdowns en el juego. Tiene 29 capturas para 414 yardas y cinco TDs en lo que va de su primera temporada con los Raiders.

