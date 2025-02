Copper Kupp fue notificado que no seguirá con Los Angeles Rams

Los Angeles Rams le han informado al receptor estrella Cooper Kupp, que buscarán intercambiarlo de cara a la temporada 2025. El ganador de la triple corona en 2021, dio a conocer esta decisión a través de las redes sociales, donde también mostró su inconformidad, pues su deseo era jugar en los Rams hasta retirarse.

I was informed that the team will be seeking a trade immediately and will be working with me and my family to find the right place to continue competing for championships. I don’t agree with the decision and always believed it was going to begin and end in LA.



Still, if there’s… pic.twitter.com/XWmbGVscGy

— Cooper Kupp (@CooperKupp) February 4, 2025