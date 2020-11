Pittsburgh Steelers, con paso perfecto previo a medirse a un endeble Dallas

La historia de Pittsburgh no puede entenderse sin Dallas y viceversa, al tratarse de dos de las franquicias más triunfadoras de todos los tiempos y llenan buena parte de los libros que narran la vida de la NFL. El año pasado, los Steelers perdieron a su líder ofensivo Ben Roethlisberger, mientras que esta temporada los Cowboys sufrieron el mismo destino, una coincidencia que contrastó la realidad opuesta de cada uno.

Sin ‘Big Ben’ el año pasado, Pittsburgh se las ingenió para llegar hasta la última semana con posibilidades de avanzar a Playoffs al finalizar con marca de 8-8. En tanto, Sin Dak Prescott, Dallas se sumergió por un espiral descendente del que no parece poder salir al no contar con eso que hizo a los Steelers no sucumbir tan fácilmente en 2019: una buena dirección de la mano de Mike Tomlin y una defensiva de peso completo.

“La principal razón es el coacheo, Mike Tomlin es el mejor coach en la historia de los Steelers. Dallas tiene a un coach nuevo (Mike McCarthy) que no hizo pretemporada y que no ha tenido tiempo suficiente para implementar su sistema de juego”, considera Joshúa Maya, colaborador de RÉCORD.

“El año pasado, a los Steelers lo que los mantuvo peleando un boleto de comodín fue la defensa que se mantuvo y mejoró para esta temporada”, añade.

Dallas tiene la quinta peor defensiva de la liga al haber permitido 3 mil 79 yardas en lo que va de temporada y una línea ofensiva que ha sido parchada una y otra vez debido a las constantes lesiones, factores que empeoran un poco más su situación ante la ausencia de su quarterback estelar.

“Más allá de los quarterbacks, el problema de los Cowboys radica en la línea ofensiva y la defensa en general. A los Cowboys les aqueja la defensa pero también la línea ofensiva, por eso no camina su ofensiva ni cuando Dak Prescott era el quarterback”, explica Arturo Carlos, comentarista de NFL México.

La temporada anterior, los Steelers reclutaron a Devin Bush e hicieron un trade con los Dolphins para tener a Minkah Fitzpatrick, un par de movimientos que elevaron el nivel de su defensiva, que subió del sexto peldaño que ocupó en 2018 al quinto entre las mejores de la liga en 2019, justo cuando más lo necesitaban ante la baja de Roethlisberger.

“En 2018 los Steelers tenían muy buen equipo pero la defensa no estaba al nivel de la ofensiva, para la siguiente temporada (2019) hubo una mejora en la defensa y eso fue lo que los mantuvo pese a la lesión de Roethlisberger, pero la ofensiva fue igual de desastrosa. Si Pittsburgh hubiese tenido la misma defensa el año pasado que en 2018 hubiesen estado casi igual que los Cowboys”, señala Carlos.

