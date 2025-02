Trevor Lawrence rechaza a los Steelers en medio de rumores: 'No quiero irme de Jacksonville'

Los rechazó. La temporada de NFL llegó a su fin hace ya una semana, sin embargo, las noticias de la liga siguen llegando. Ahora lo más nuevo es el interés de los Pittsburgh Steelers por un nuevo mariscal de campo, al no querer seguir con Russell Wilson.

El equipo de Pensilvania decidió no continuar con el veterano a pesar de haber logrado llegar a postemporada la temporada pasada. Ahora, aunque tienen a Justin Fields en su roster, el equipo evalúa algunas opciones, entre ellas, Trevor Lawrence.

Rechazó a Pittsburgh | AP

En los últimos días se rumoró que, los Jacksonville Jaguars estaban dispuestos a intercambiar a su mariscal de campo titular, Trevor Lawrence, jugador quien fuera la primera selección global del equipo hace tan sólo cuatro años.

Cabe destacar que, el QB firmó un nuevo contrato tan sólo la temporada pasada. El egresado de Clemson firmo una extensión por cinco años más y 275 millones de dólares, de los cuales 200 millones son garantizados. En caso de salir, el equipo tendría 133 millones en salario muerto, por lo que su salida, al menos por dinero, se ve poco probable.

Quiere quedarse en Jacksonville | AP

Además de la situación contractual, Pittsburgh tiene la complicación de que, el propio Lawrence no quiere cambiar de equipo. En medio de los rumores sobre el interés de los Steelers, el QB aseguró que no tiene pensado cambiar de equipo.

“Estoy feliz aquí en Jacksonville. Tengo planes de ganar un Super Bowl aquí, creo que podemos lograrlo, así que no quiero irme de Jacksonville. Estoy muy feliz en esta ciudad, obviamente no voy a Pittsburgh”, dijo el joven mariscal para ‘UpAndAdamsShow’.

Trevor Lawrence on @UpAndAdamsShow said that the Steelers trade rumors caught him off guard and that he has no interest in playing for any team but the Jags. pic.twitter.com/iOU8Ft8ql1

— Jamal St. Cyr (@JStCyrTV) February 17, 2025