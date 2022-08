Gerente General de Steelers: "Sería un sueño estar en el Azteca y ver a 100 mil fans de Pittsburgh"

Omar Khan cumplió su sueño el 22 de mayo del 2022 cuando fue designado como Gerente General de los Pittsburgh Steelers tras más de 20 años en la institución, con lo que se convirtió en el primer hombre de raíces latinas e hispanohablante en conseguir este puesto en toda la NFL. Es por eso por lo que compartió lo que significa para alguien de ascendencia hondureña este logro.

"Es un honor, es un sueño hecho realidad para mí. Soy una persona arriesgada, tenía el sueño de que sucediera cuando tenía 30 años, pero estoy contento de estar en esta posición ahorita, es un honor y estoy emocionado de serlo, go steelers", sentenció para Marca Claro.

Es bien sabido que en México los Steelers son uno de los equipos con más afición y Khan sabe la importancia de la afición mexicana para la organización, es por eso que expresó su disposición a llevar a la franquicia al Estadio Azteca en un partido de temporada regular.

“Es una pregunta más para el comisionado Goodell, pero si nos preguntas a nosotros estamos listos desde ahorita, solo es que nos digan cuándo y ahí vamos a estar. La experiencia sería increíble, para mí sería un sueño estar en el Estadio Azteca y ver a 100,000 fans de los Steelers apoyándonos porque yo sé que la pasión ahí es increíble", comentó.

Aunque no han tenido un juego de temporada regular, Pittsburgh se ha caracterizado por tener clínicas y training camp en México, incluso Najee Harris estuvo en CDMX durante el último draft, esto fue destacado por el Gerente General, quien compartió relación de los acereros con nuestro país.

"La pasión que existe allá es absolutamente increíble. He tenido la oportunidad de llegar con jugadores para hacer campus u otras cosas que hemos hecho ahí. He ido con Maurkice Pouncey, Jerome Bettis, he llevado a Joey Porter, Greg Lloyd, Emmanuel Sanders, varios jugadores que hemos llevado allá y ellos han visto la pasión que es increíble, la gente en México, los mexicanos son increíbles, hemos tenido memorias increíbles de estar ahí y queremos que eso siga con otras oportunidades", finalizó.

