Najee Harris: “Me sorprendió la gran afición en México”

Najee Harris, corredor de Steelers que está a punto de iniciar su segunda temporada con el equipo, visitó la Ciudad de México para anunciar, en vivo, la selección de cuarta ronda del equipo de Pittsburgh en el Draft de la semana pasada. Con dicho pick, Mike Tomlin sumó a su ofensiva al receptor abierto de Memphis, Calvin Austin III.

Tras su visita a México, Diario RÉCORD pudo entrevistar en exclusiva al corredor estrella de los Steelers, donde no hizo más que reafirmar su cariño a la afición mexicana:

“Fue mi primera vez en Mexico, me gustó ver lo grande que es la base de aficionados de Steelers en otro país, fue genial. En México me decían que no vaya por las calles, pero yo quería mezclarme con la gente y conocerlos a todos, caminé con todos, había mucha gente, fuimos a la cima del Monumento a la Revolución. Caminé por la plaza y por todos lados había gente, los aficionados son relajados y geniales, les gustan los Steelers y son grandes seguidores”, declaró sobre la afición mexicana.

Harris también dio declaraciones que sin duda alguna emocionarán a todos los fanáticos de Steelers en el país, pues aseguró que con la temporada regular de la NFL, ampliada a 17 partidos, es mucho más probable ver en el futuro al equipo de Pittsburgh jugando un duelo oficial en el Estadio Azteca:

“Estaba hablando con la gente de Steelers, preguntando si tenemos juegos ahí (en el Estadio Azteca) y dijeron que con los 17 juegos de temporada regular será más fácil jugar un partido fuera del país, en México. Todos los aficionados me pidieron que juguemos aquí. No sé cómo ni cuando, pero seguramente los Steelers lo están planeando”, comentó.

En la temporada 2021, Harris lideró a toda la NFL con 381 toques de balón, que se tradujeron en 307 acarreos para 1,200 yardas y 7 touchdowns, con 74 recepciones para 467 yardas y tres anotaciones.

