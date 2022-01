Steelers: Ben Roethlisberger anunció oficialmente su retiro de la NFL

Ben Roethlisberger anunció oficialmente el final de su carrera en la NFL después de 18 temporadas con los Pittsburgh Steelers.

Con un video en sus redes sociales, Big Ben agradeció el apoyo que recibió a lo largo de su carrera por parte de la afición y por haber logrado su sueño desde niño y aseguró que llegó el momento de decir adios.

"No sé cómo poner en palabras lo que ha significado el juego de ´futbol americano, y la bendición que ha sido. Aunque sé, con confianza, que le he dado todo al juego, estoy abrumado con gratitud por todo lo que me ha dado. Un chico de Findlay, Ohio, con sueños de NFL, desarrollado en Oxford, en la Universidad de Miami, bendecido con el honor de 18 temporadas como Pittsburgh Steeler, y un lugar para llamar hogar. El viaje ha sido emocionante, definido por relaciones y movido por el espíritu de la competencia. Pero, ha llegado el tiempo de vaciar mi casillero, colgar los zapatos, y seguir siendo todo lo que puedo ser para mi esposa e hijos. Me retiro del fútbol americano un hombre verdaderamente agradecido", compartió Roethlisberger.

El mariscal de Pittsburgh hizo un recuento de sus mejores momentos dentro de los emparrillados en donde consiguió romper todos los récords de la franquicia.

Roethlisberger guió a los Steelers a disputar tres ediciones del Super Bowl, ganando dos de ellas (XL y XLIII).

Fue elegido en seis ocasiones para el Pro Bowl y ganó el premio del Novato Ofensivo del Año en el 2004, además de ubicarse en el quinto puesto en la lista histórica de yardas por pases en la historia de la liga y octavo en pases de touchdown.

Roethlisberger se retira después de que los Steelers quedaran eliminados en la ronda de comodines en contra de Kansas City Chiefs.

