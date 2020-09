Texans: Pepe Garza, el fan que se disfraza pero no podrá viajar a los partidos

Desde el 8 de septiembre de 2002 cuando los Texans jugaron su primer partido en la NFL, Pepe Garza decidió asistir a cada estadio que pudiera para apoyar a su equipo caracterizado como Toro 2.0, el personaje que ideó Bob McNair tan pronto ganó los derechos de la nueva franquicia para llevarla a Houston por encima de Los Ángeles, el otro competidor. Por primera vez desde entonces no podrá asistir a un solo partido de la temporada, debido a la pandemia del coronavirus.

Garza es dueño del paquete de entradas para toda la temporada, mismo que el equipo de Houston le propuso abonar para 2021 debido a la incertidumbre provocada por el brote de COVID-19. Y tampoco pudo viajar a Arrowhead Stadium de Kansas City al Kickoff -como hubiera hecho en otras circunstancias- debido a que recién hace unos meses se recuperó del cáncer.

“Este año con el coronavirus decidí no ir al estadio, parece que no van a tener muchos juegos abiertos, dejaron a unos entrar a NRG para ver el juego de hoy en la pantalla del estadio, pero con el COVID y yo con cáncer mejor me esperé al otro año. Pero estoy en México viendo el partido porque nunca me he perdido uno”, dijo a RÉCORD.

Precisamente cuando enfermó fue una de las únicas cuatro veces que no pudo ir a ver a sus Texans. Esta vez tuvo que conformarse con verlo por televisión a unos 2 mil 700 kilómetros de distancia en la tierra en donde encuentra sus raíces, a pesar de ser él oriundo de Houston. Lo hizo personificado como Toro 2.0 junto a su amigo Jericho Reyna, otro fanático del último equipo en sumarse a la liga.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: ¿QUÉ TIENES QUE SABER DE LA TEMPORADA 2020?

“Yo agarré la idea de disfrazarme porque miraba a los Raiders, The Black Hole, una de las áreas donde todos se disfrazaban como malos, eso me dio la idea, pensé que como se habían ido los Oilers debía hacer algo especial y no fui el único. En México también me disfrazo porque no quiero perder esa tradición a pesar de estar lejos”, puntualizó.