NFL: ¿Cuándo y dónde ver el Kansas City Chiefs vs Jacksonville Jaguars?

Los Chiefs vuelven a Prime Time cuando se enfrenten a los Jaguars en el EverBank Stadium para el Monday Night Football

Kansas City se enfrentará a los Jaguars en el Monday Night Football
Kansas City se enfrentará a los Jaguars en el Monday Night Football | RÉCORD
Marcos Olvera García
5 de Octubre de 2025

La NFL continúa y el Monday Night Football enfrentará a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, Andy Reed y compañía, a los Jacksonville Jaguars, que comandados por Trevor Lawrence, buscarán conseguir su tercera victoria de forma consecutiva.

Los Chiefs, que vienen de vencer a los Baltimore Ravens, quieren seguir con la buena racha y conseguir su tercer triunfo, para recuperarse después de las dos derrotas con las que empezaron la temporada 2025-2026.

Chiefs en acción
Chiefs en acción

Por su parte, Jacksonville solo cayó frente a los Cincinnati Bengals en el partido donde se lesionó Joe Burrow, y quieren ganarle a un contendiente a postemporada, entendiendo que derrotó a los Carolina Panthers, a los Houston Texans y a los San Francisco 49ers.

El equipo de Kansas City no tiene un calendario sencillo, después del juego en Jacksonville, tendrán que jugar contra los Detroit Lions y frente a Las Vegas Raiders, antes de enfrentar a los Washington Commanders y a los Buffalo Bills.

Seattle Seahawks, Los Angeles Rams y Las Vegas Raiders son los tres juegos que siguen en el calendario de los Jaguars quienes, con un partido menos, son segundos en la división sur de la Conferencia Americana.

Festejo de Chiefs
Festejo de Chiefs

¿Cuándo y dónde ver el Kansas City Chiefs vs Jacksonville Jaguars?

Día:Lunes 6 de octubre
Hora:18:15 hrs CDMX
Lugar:EverBank Stadium
Transmisión:ESPN, Disney+

 

TE PUEDE INTERESAR

Cowboys aplasta a Jets que sigue sin conocer la victoria en la temporada

Cowboys | 05/10/2025

Cowboys aplasta a Jets que sigue sin conocer la victoria en la temporada
Broncos vence con dramatismo a Eagles

Eagles | 05/10/2025

¡Terminó el invicto! Broncos vence con dramatismo a Eagles de Philadelphia
Camionero asegura que Mark Sánchez “intentaba matarlo” durante el altercado en Indianápolis

Noticias | 05/10/2025

Camionero asegura que Mark Sánchez “intentaba matarlo” durante el altercado en Indianápolis
Te recomendamos
Cowboys aplasta a Jets que sigue sin conocer la victoria en la temporada
NFL
Kansas City Chiefs

LO ÚLTIMO

 