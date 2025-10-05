NFL: ¿Cuándo y dónde ver el Kansas City Chiefs vs Jacksonville Jaguars?

La NFL continúa y el Monday Night Football enfrentará a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, Andy Reed y compañía, a los Jacksonville Jaguars, que comandados por Trevor Lawrence, buscarán conseguir su tercera victoria de forma consecutiva.

Los Chiefs, que vienen de vencer a los Baltimore Ravens, quieren seguir con la buena racha y conseguir su tercer triunfo, para recuperarse después de las dos derrotas con las que empezaron la temporada 2025-2026.

Chiefs en acción

Por su parte, Jacksonville solo cayó frente a los Cincinnati Bengals en el partido donde se lesionó Joe Burrow, y quieren ganarle a un contendiente a postemporada, entendiendo que derrotó a los Carolina Panthers, a los Houston Texans y a los San Francisco 49ers.

El equipo de Kansas City no tiene un calendario sencillo, después del juego en Jacksonville, tendrán que jugar contra los Detroit Lions y frente a Las Vegas Raiders, antes de enfrentar a los Washington Commanders y a los Buffalo Bills.

Seattle Seahawks, Los Angeles Rams y Las Vegas Raiders son los tres juegos que siguen en el calendario de los Jaguars quienes, con un partido menos, son segundos en la división sur de la Conferencia Americana.

Festejo de Chiefs

¿Cuándo y dónde ver el Kansas City Chiefs vs Jacksonville Jaguars?