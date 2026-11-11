Kansas City consiguió al receptor de Indianapolis Colts mediante un intercambio que busca darle más armas a Patrick Mahomes

Kansas City Chiefs movió sus piezas antes del cierre del mercado de intercambios de la NFL y consiguió al receptor Josh Downs, procedente de Indianapolis Colts. El movimiento busca fortalecer una ofensiva que ha tenido dificultades para encontrar regularidad y que sufrió varias bajas importantes durante la temporada.

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Para concretar la operación, los Chiefs entregaron dos selecciones del Draft 2027, correspondientes a la cuarta y quinta ronda, mientras que recibieron a Downs y una selección de séptima ronda del mismo año.

El receptor de 25 años había solicitado salir de Indianapolis y ahora tendrá la oportunidad de jugar junto a Patrick Mahomes.

Josh Downs en acción en un juego con los Colts | NFL

Josh Downs llega para solucionar los problemas de Kansas City

La llegada del receptor responde a las necesidades de Kansas City, que perdió a Tyquan Thornton por una lesión que podría dejarlo fuera el resto de la campaña, mientras Xavier Worthy también sufrió problemas físicos. A esto se suman las ausencias que ha tenido Rashee Rice durante el torneo.

Downs acumula 33 recepciones para 354 yardas y una anotación en nueve partidos de esta temporada. Desde su llegada a la NFL en 2023, registra 231 recepciones, 2 mil 494 yardas y 12 touchdowns, números que lo convierten en una alternativa importante para el ataque de Andy Reid.

Patrick Mahomes logró una buena actuación frente a Colts | AP

Patrick Mahomes tendrá una nueva arma ofensiva