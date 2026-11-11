Kansas City Chiefs movió sus piezas antes del cierre del mercado de intercambios de la NFL y consiguió al receptor Josh Downs, procedente de Indianapolis Colts. El movimiento busca fortalecer una ofensiva que ha tenido dificultades para encontrar regularidad y que sufrió varias bajas importantes durante la temporada.
Christian McCaffrey hace historia en la NFL: rompe récord de Marshall Faulk en triunfo de 49ers
Para concretar la operación, los Chiefs entregaron dos selecciones del Draft 2027, correspondientes a la cuarta y quinta ronda, mientras que recibieron a Downs y una selección de séptima ronda del mismo año.
El receptor de 25 años había solicitado salir de Indianapolis y ahora tendrá la oportunidad de jugar junto a Patrick Mahomes.
Josh Downs llega para solucionar los problemas de Kansas City
La llegada del receptor responde a las necesidades de Kansas City, que perdió a Tyquan Thornton por una lesión que podría dejarlo fuera el resto de la campaña, mientras Xavier Worthy también sufrió problemas físicos. A esto se suman las ausencias que ha tenido Rashee Rice durante el torneo.
Downs acumula 33 recepciones para 354 yardas y una anotación en nueve partidos de esta temporada. Desde su llegada a la NFL en 2023, registra 231 recepciones, 2 mil 494 yardas y 12 touchdowns, números que lo convierten en una alternativa importante para el ataque de Andy Reid.
Patrick Mahomes tendrá una nueva arma ofensiva
El receptor se caracteriza por su capacidad para jugar desde el slot y encontrar espacios en coberturas rivales, una característica que podría beneficiar a Mahomes y ofrecerle otra alternativa para mover las cadenas. Además, Kansas City marcha con marca de 6-2 y busca fortalecer su plantilla para volver a competir por el Super Bowl.