¡Los 5 partidos imperdibles de la Semana 11 de la NFL! Hora y por dónde ver

Tras un polémico Jueves en la Noche, con los Bengals en medio de la tormenta, la acción continúa este domingo y lunes, por lo que aquí te presentamos los 5 MEJORES JUEGOS DE LA SEMANA 11 de la NFL.

La jornada promete explosivdad y mucha emoción que comenzará a definir cosas de cara a la Postemporada: la reedición del Super Bowl LVII, con los Eagles dispuestos a todo por la revancha, los Cowboys metiéndose a Carolina y los Steelers peleando por el segundo puesto de la AFC Norte.

STEELERS (6-3) VS BROWNS (6-3)

Estadio: Cleveland Browns | Hora: 12:00 | TV: Afizzionados

Los Steelers marchan como segundos de la División Norte de la Conferencia Americana, pero tienen la misma marca que los Browns, por lo que un tropiezo puede ser fatal. Sin embargo, con la baja de Deshaun Watson, el novato Dorian Thompson-Robinson podría ser presa fácil de la Cortina de Acero.

RAIDERS (5-5) VS DOLPHINS (6-3)

Estadio: Hardrock | Hora: 12:00 | TV: Fox Sports 2

Antonio Pierce llegó con magia a los Raiders, pero hasta hoy se enfrentarán a un equipo que de verdad es contendiente en la Conferencia Americana: los Dolphins. Sin embargo, Miami llega a la baja tras caer ante los Chiefs, en su segunda derrota en los más recientes tres encuentros.

COWBOYS (6-3) VS PANTHERS (1-8)

Estadio: Bank of America | Hora: 12:00 | TV: Fox Sports

No hay nada como motivarse en noviembre, calentarse en noviembre y brillar en enero para jugar en febrero, ley de vida de la NFL que los Cowboys están entiendo a la perfección. Los de Dallas van por su segunda victoria al hilo para no despegarse de los Eagles y seguir soñando no sólo con Playoffs, sino con algo más... ahora sí.

BUCCANEERS (4-5) VS 49ERS (6-3)

Estadio: Levi's | Hora: 15:25 | TV: Nu9ve

Brock Purdy, mariscal de campo de los gambusinos, retomó la confianza la semana pasada y hoy, ante los Buccaneers, tiene la oportunidad perfecta para volver a enracharse, pues Tampa Bay llega como la víctima perfecta a la Bahía de San Francisco, con los Niners favoritos por 12 puntos en las casas de apuestas.

EAGLES (8-1) VS CHIEFS (7-2)

Estadio: Arrowhead | Hora: 19:15 | TV: ESPN

A lo largo de la temporada, los Chiefs han sido criticados por sus victorias apretadas y por el no tan óptimmo nivel de Patrick Mahomes, por lo que este Monday Night Football tienen la oportunidad perfecta para acabar con la mala imagen y frenar a los Eagles, quienes llegan con ganas de revancha tras perder el Super Bowl LVII.

