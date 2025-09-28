NFL 2025: Así marchan los standings tras la Semana 4

La Semana 4 de la NFL está a punto de llegar a su fin, a falta solamente de los juegos del Monday Night Football. El segundo juego internacional llegó y la victoria de los Pittsburgh Steelers sobre los Minnesota Vikings, además de diversas sorpresas en el camino.

De igual forma, varios equipos terminaron por perder el invicto, por lo que ahora, solo dos grandes contendientes cuentan con el mismo. Por parte de la Conferencia Americana, los Buffalo Bills se mantienen con su racha perfecta; mientras que en la Conferencia Nacional, son los Philadelphia Eagles.

Victoria en Dublín | AP

La jornada dominical cerró con un partido de antología entre los Green Bay Packers y los Dallas Cowboys, en el regreso de Micah Parsons al estado de Texas. El juego terminó con un impresionante empate a 40 puntos, el segundo mayor en la historia de la NFL.

Rams | AP

¿Cuáles son los standings de la Conferencia Americana

AFC Este

Buffalo Bills 4-0 New England Patriots 2-2 New York Jets 0-3* Miami Dolphins 0-3*

AFC Oeste

Los Angeles Chargers 3-1 Kansas City Chiefs 2-2 Denver Broncos 1-2* Las Vegas Raiders 1-3

AFC Norte

Pittsburgh Steelers 3-1 Cincinnati Bengals 2-1* Baltimore Ravens 1-3 Cleveland Browns 1-3

AFC Sur

Indianapolis Colts 3-1 Jacksonville Jaguars 3-1 Houston Texans 1-3 Tennessee Titans 0-4

Invictos | AP

¿Cuáles son los standings de la Conferencia Nacional

NFC Este

Philadelphia Eagles 4-0 Washignton Commanders 2-2 Dallas Cowboys 1-2-1 New York Giants 1-3

NFC Oeste

San Francisco 49ers 3-1 Seattle Seahawks 3-1 Los Angeles Rams 3-1 Arizona Cardinals 2-2

NFC Norte

Detroit Lions 3-1 Green Bay Packers 2-1-1 Minnesota Vikings 2-2 Chicago Bears 2-2

NFC Sur

Tampa Bay Buccaneers 3-1 Atlanta Falcons 2-2 Carolina Panthers 1-3 New Orleans Saints 0-4

Invictos | AP

*A falta de su juego de Monday Night Football