NFL 2025: Así marchan los standings tras la Semana 5

La Semana 5 de la NFL dejó varias sorpresas en el camino, así como el fin de todos los invictos. Los Philadelphia Eagles cayeron ante los Denver Broncos en un partido cerrado; mientras que los Buffalo Bills hicieron lo propio ante los New England Patriots.

De igual forma, esta fecha del futbol americano quedó marcada por ser la primera semana en la que los equipos descansaron, tal fue el caso de: Pittsburgh Steelers, Green Bay Packers, Chicago Bears y Atlanta Falcons.

Victoria en SNF | AP

Por su parte, varios conjuntos también lograron su primera victoria de la campaña, como Tennessee Titans y New Orleans Saints. Por su parte, el único equipo que continúa sin conocer una victoria son los New York Jets, quienes perdieron de forma estrepitosa ante los Dallas Cowboys.

El último duelo de la Semana 5 es el tradicional Monday Night Football, que tendrá preparado un duelo importante entre Jacksonville Jaguars y Kansas City Chiefs. Los de Florida están que no creen en nadie, mientras que los Jefes buscarán no volver a caer y complicarse las cosas dentro de la división.

Sin respuesta | AP

¿Cuáles son los standings de la Conferencia Americana

AFC Este

Buffalo Bills 4-1 New England Patriots 3-2 Miami Dolphins 1-4 New York Jets 0-5

AFC Oeste

Los Angeles Chargers 3-2 Denver Broncos 3-2 Kansas City Chiefs 2-2* Las Vegas Raiders 1-4

AFC Norte

Pittsburgh Steelers 3-1** Cincinnati Bengals 2-3 Baltimore Ravens 1-4 Cleveland Browns 1-4

AFC Sur

Indianapolis Colts 4-1 Jacksonville Jaguars 3-1* Houston Texans 2-3 Tennessee Titans 1-4

Gran exhibición | AP

¿Cuáles son los standings de la Conferencia Nacional

NFC Este

Philadelphia Eagles 4-1 Washignton Commanders 3-2 Dallas Cowboys 2-2-1 New York Giants 1-4

NFC Oeste

San Francisco 49ers 4-1 Seattle Seahawks 3-2 Los Angeles Rams 3-2 Arizona Cardinals 2-3

NFC Norte

Detroit Lions 4-1 Green Bay Packers 2-1-1** Minnesota Vikings 3-2 Chicago Bears 2-2**

NFC Sur

Tampa Bay Buccaneers 4-1 Atlanta Falcons 2-2** Carolina Panthers 2-3 New Orleans Saints 1-4

Gran victoria | AP

*A falta de su juego de Monday Night Football

** Descansaron esta semana