NFL 2025: Así marchan los standings tras la Semana 5

La Semana 5 de la NFL dejó varias sorpresas en el camino, así como el fin de todos los invictos. Los Philadelphia Eagles cayeron ante los Denver Broncos en un partido cerrado; mientras que los Buffalo Bills hicieron lo propio ante los New England Patriots.
De igual forma, esta fecha del futbol americano quedó marcada por ser la primera semana en la que los equipos descansaron, tal fue el caso de: Pittsburgh Steelers, Green Bay Packers, Chicago Bears y Atlanta Falcons.
Por su parte, varios conjuntos también lograron su primera victoria de la campaña, como Tennessee Titans y New Orleans Saints. Por su parte, el único equipo que continúa sin conocer una victoria son los New York Jets, quienes perdieron de forma estrepitosa ante los Dallas Cowboys.
El último duelo de la Semana 5 es el tradicional Monday Night Football, que tendrá preparado un duelo importante entre Jacksonville Jaguars y Kansas City Chiefs. Los de Florida están que no creen en nadie, mientras que los Jefes buscarán no volver a caer y complicarse las cosas dentro de la división.
¿Cuáles son los standings de la Conferencia Americana
AFC Este
- Buffalo Bills 4-1
- New England Patriots 3-2
- Miami Dolphins 1-4
- New York Jets 0-5
AFC Oeste
- Los Angeles Chargers 3-2
- Denver Broncos 3-2
- Kansas City Chiefs 2-2*
- Las Vegas Raiders 1-4
AFC Norte
- Pittsburgh Steelers 3-1**
- Cincinnati Bengals 2-3
- Baltimore Ravens 1-4
- Cleveland Browns 1-4
AFC Sur
- Indianapolis Colts 4-1
- Jacksonville Jaguars 3-1*
- Houston Texans 2-3
- Tennessee Titans 1-4
¿Cuáles son los standings de la Conferencia Nacional
NFC Este
- Philadelphia Eagles 4-1
- Washignton Commanders 3-2
- Dallas Cowboys 2-2-1
- New York Giants 1-4
NFC Oeste
- San Francisco 49ers 4-1
- Seattle Seahawks 3-2
- Los Angeles Rams 3-2
- Arizona Cardinals 2-3
NFC Norte
- Detroit Lions 4-1
- Green Bay Packers 2-1-1**
- Minnesota Vikings 3-2
- Chicago Bears 2-2**
NFC Sur
- Tampa Bay Buccaneers 4-1
- Atlanta Falcons 2-2**
- Carolina Panthers 2-3
- New Orleans Saints 1-4
*A falta de su juego de Monday Night Football
** Descansaron esta semana