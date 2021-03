NFL: Kellen Winslow II, condenado a 14 años por violación

El exjugador de la NFL, Kellen Winslow II, fue sentenciado el miércoles a 14 años de prisión por violaciones múltiples y otros delitos sexuales contra cinco mujeres en el sur de California, incluida una que no tenía hogar cuando la atacó en 2018.

El hijo de 37 años del ala cerrada del Salón de la Fama de los San Diego Chargers, Kellen Winslow, compareció por videoconferencia en la audiencia en el Tribunal Superior de San Diego en Vista, una ciudad al norte de San Diego. Se negó a comentar antes de su sentencia, diciendo que sus abogados le habían aconsejado que no hablara.

"En el futuro, planeo contar mi historia", dijo la exestrella de los Cleveland Browns, una vez el ala cerrada mejor pagada de la NFL.

El juez de la Corte Superior del condado de San Diego, Blaine Bowman, dijo que Winslow solo se puede describir en "dos palabras y que es un depredador sexual". Además, agregó que se aprovechó de mujeres que eran especialmente vulnerables, se hizo amigo de una mujer sin hogar, recogió a un autoestopista de 54 años y atacó a una adolescente después de que se desmayó en una fiesta.

Bowman los llamó crímenes “descarados”. Señaló que Winslow continuó atacando a las mujeres incluso después de su primer arresto. Realizó un acto lascivo frente a una mujer de 77 años en un gimnasio mientras escondía su pulsera de monitoreo GPS en el tobillo con una toalla. También se expuso a un vecino de 57 años que estaba haciendo jardinería a pesar de tener una aplicación para bicicletas que le daba su ubicación en ese momento.

"La vulnerabilidad de las víctimas no fue un accidente", dijo Bowman. "Era el tipo de víctima que buscaba usted mismo porque sentía que tal vez no denunciarían el crimen" o "los jurados no lo considerarían creíble".