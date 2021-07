NFL: Saquon Barkley, en duda para Semana 1 de la temporada 2021-22

Después de una lesión de ligamento cruzado anterior que le costó la mayor parte de la temporada pasada, Saquon Barkley no sabe o no dice cuánto podrá hacer cuando los Giants se presenten al campo de entrenamiento la próxima semana.

Hablando durante un descanso en un campamento de futbol juvenil, Barkley dijo que continúa rehabilitando su rodilla derecha y que está tomando las cosas día a día. El corredor de 24 años agregó que no ha hablado con el entrenador Joe Judge sobre cómo planea el equipo para él en el campo de entrenamiento.

Los jugadores se reportan al campamento en East Rutherford, Nueva Jersey el 27 de julio. La práctica comienza al día siguiente. El Novato Ofensivo del Año de la NFL 2018 sonrió cuando se le preguntó si sabía más de lo que decía.

Replay if the scary injury for RB Saquon Barkley. Prayers uppic.twitter.com/KRormcRvS9 — Mortal Kombat Fantasy Football League (@MKFFL) September 20, 2020

“Supongo que ese es el tema del verano, ¿cuándo volveré? Dijo Barkley. Para ser honesto, no tengo una respuesta. No estoy tratando de adelantarme a eso, pero no tengo una respuesta. Es un proceso divertido (rehabilitación), pero al mismo tiempo es un proceso difícil. Así que escucho a mi cuerpo, a los entrenadores, a los entrenadores y lo tomo día a día.

Barkley, lastimado contra los Bears en el segundo juego de la temporada, interactuó con los jugadores jóvenes en el evento ProCamps, lanzando y atrapando pases, e incluso corriendo un poco.

Un corredor de mil yardas en cada una de sus dos primeras temporadas, Barkley dijo que su rodilla se siente bastante bien. Parecía moverse bien en el campo, y agregó que le gustaba ser un "niño de corazón" con los jóvenes y recibió un impulso de energía al estar con ellos.

La mayoría de los equipos profesionales no permiten que los atletas que vienen de lesiones graves hagan mucho al comienzo del campamento. La segunda selección general del draft de 2018 no ha jugado en un juego desde el 20 de septiembre y no participó en las actividades de entrenamiento voluntarias de temporada baja de los Giants ni en el minicampamento obligatorio el mes pasado.