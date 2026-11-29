San Francisco no quiere repetir error con Brock Purdy y revela por qué decidieron no arriesgarlo ante Seahawks

El cuerpo médico de San Francisco advirtió sobre las consecuencias que podría tener un regreso precipitado del quarterback

Los San Francisco 49ers decidieron priorizar la recuperación de Brock Purdy por encima de la importancia del duelo divisional ante los Seattle Seahawks. Aunque el mariscal de campo presenta una lesión que no requiere intervención quirúrgica, la organización prefirió evitar que su condición se agravara y comprometiera su participación en el cierre de la temporada.

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Purdy fue descartado oficialmente para el encuentro de la Semana 12 de la NFL debido a un esguince en el tobillo izquierdo. Sin embargo, la decisión de marginarlo del compromiso respondió principalmente a una recomendación del cuerpo médico de la franquicia y al antecedente de una lesión durante la campaña anterior.

Brock Purdy y las porristas de 49ers en el partido ante Minnesota Vikings en el Estadio Banorte | AP

¿Por qué los 49ers decidieron no arriesgar a Brock Purdy?

De acuerdo con información de Jay Glazer, de FOX Sports, los especialistas médicos recomendaron que el quarterback descansara al menos una jornada, pues consideraron que un regreso precipitado podría agravar la lesión y provocar una ausencia de entre cuatro y seis semanas.

San Francisco ya enfrentó una situación similar durante la temporada pasada. Purdy sufrió una hiperextensión en el dedo del pie, lesión conocida como turf toe, durante la primera jornada de la campaña, situación que lo obligó a perderse dos compromisos.

El mariscal de campo regresó a la actividad en la Semana 4, pero sufrió una recaída que terminó por marginarlo de los emparrillados durante otras seis semanas. Con ese antecedente, los 49ers optaron por adoptar una postura más conservadora para evitar perder nuevamente a su quarterback durante un periodo prolongado.

Brock Purdy ante Dallas Cowboys | AP

¿Cuándo podría regresar Brock Purdy con los 49ers?

Kyle Shanahan, entrenador en jefe de San Francisco, confirmó que Purdy no sufrió un esguince en la parte alta del tobillo, una lesión que generalmente requiere un mayor tiempo de recuperación. El estratega precisó que se trata de un esguince de grado medio y descartó la necesidad de una cirugía.

Por su parte, Adam Schefter, de ESPN, informó que existe optimismo dentro de la organización respecto a la posibilidad de recuperar al mariscal de campo para el encuentro de la Semana 13 ante los New York Giants, aunque su participación todavía no está garantizada.