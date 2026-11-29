Aaron Rodgers se queda sin opciones en la NFL y revelan detalles de su ruptura con Mike McCarthy

Tres franquicias descartaron la incorporación del veterano quarterback tras su polémica salida de los Pittsburgh Steelers

El futuro de Aaron Rodgers en la NFL luce cada vez más incierto. Después de perder la titularidad y acordar su salida de los Pittsburgh Steelers, el veterano mariscal de campo no ha encontrado una franquicia interesada en sus servicios para lo que resta de la Temporada 2026.

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De acuerdo con información de ESPN, New England Patriots, Baltimore Ravens y Philadelphia Eagles surgieron como posibles destinos para el cuatro veces MVP, debido a las lesiones de sus respectivos quarterbacks titulares. Sin embargo, las tres organizaciones decidieron mantener su confianza en los jugadores que actualmente lideran sus ofensivas.

Aaron Rodgers, en su etapa con los Pittsburgh Steelers | AP

Aaron Rodgers se queda sin pretendientes en la NFL

Los Ravens mantendrán a Jacoby Brissett mientras Lamar Jackson se recupera de una fractura y dislocación en el dedo. Por su parte, los Patriots continuarán con Tommy DeVito como titular ante la ausencia de Drake Maye, quien sufrió una fractura de peroné.

Philadelphia también descartó la posibilidad de incorporar a Rodgers después de la actuación de Joe Milton durante el Día de Acción de Gracias. El quarterback comandó la remontada por 39-38 ante los Dallas Cowboys, con 331 yardas aéreas, tres pases de anotación y un touchdown por tierra.

Ante este escenario, las posibilidades de que Rodgers vuelva a jugar durante la presente temporada son reducidas. Una eventual lesión de gravedad en algún equipo con aspiraciones de Playoffs podría abrirle nuevamente las puertas de la NFL.

Aaron Rodgers sale de la bolsa de protección ante Bengals | AP

Revelan el verdadero motivo de la ruptura entre Aaron Rodgers y Mike McCarthy

Según el reporte de ESPN, contrario a las primeras versiones sobre su salida de Pittsburgh, Rodgers no pretendía asumir personalmente el control del llamado de jugadas ofensivas. Su intención era que Mike McCarthy delegara dicha responsabilidad en Tom Arth, entrenador de quarterbacks de los Steelers, con quien mantiene una relación desde su etapa en los Green Bay Packers.

Aunque inicialmente McCarthy se mostró dispuesto a modificar la distribución de responsabilidades dentro de la ofensiva, el entrenador cambió parcialmente su postura durante una reunión. Ante esta situación, Rodgers lanzó un ultimátum: delegar el llamado de jugadas o solicitaría formalmente su liberación.

La ruptura también estuvo acompañada de las acusaciones del quarterback en The Pat McAfee Show, donde señaló que McCarthy se quedaba dormido durante reuniones y mantenía una desconexión con la defensiva. El entrenador reconoció algunas de las situaciones, entre ellas haber gritado por equivocación "¡1, 2, 3, Packers!" durante el medio tiempo de un encuentro ante Philadelphia, aunque dejó sin responder otros señalamientos.