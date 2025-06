Dries de Bondt es investigado por la UCI tras presunta ayuda a Carapaz

El Giro de Italia trajo emociones a propios y extraños del ciclismos, no solo fue uno de los más emocionantes al ser definido en las últimas etapas, sino también, el hecho de la gran participación del mexicano Isaac del Toro, quien mantuvo la maglia rosa hasta las últimas instancias.

DECLARACIONES EXTRAÑAS

Tras terminar el Giro, el ciclista belga, Dries de Bondt, dio unas declaraciones que fueron sorpresa para propios y extraños, pues comentó que siguió órdenes de tirar de Caparaz.

"Antes de la etapa, Vanmarcke, del EF, vino a preguntarme sobre lo que planeaba. Me empujó a tirar de Carapaz. Todavía no he recibido ninguna aclaración de mi equipo sobre si podré quedarme hasta 2026, así que me pareció buena idea promocionarse durante el Giro" comentó.

Ante esta situación, la Unión Ciclista Internacional hizo oficial el traslado de estas declaraciones al comité de ética, ya que infringe en los artículos 8.1 y 2, del anexo 2 del código ético.

Giro de Italia, etapa en Roma I @giroditalia

'QUE SEPAN TODOS QUE ESTOY DISPONIBLE'

Fue evidente tanto para su equipo como para el resto de los participantes que Bondt tiró de Carapaz y del Toro en la subida, cosa que disgustó a su equipo, quienes terminaron por cuestionar la decisión del belga.

“Me preguntaron por qué lo hice. Y era justo lo que quería, porque dejaba claro a todos que estoy disponible”, declaró.

Dries también aseguró que tomando las decisiones adecuadas y reuniéndose con las personas correctas, este acto lo llevaría a firmar con un nuevo equipo que quisiera trabajar con él.

Inicio del Giro de Italia I @giroditalia

POSIBLE SANCIÓN SIGNIFICATIVA

La UCI, lanzó un comunicado donde asegura que tras las declaraciones del ciclista, su caso será llevado al Comité de Ética, quienes juzgarán los hechos y considerarán posibles sanciones.

Bondt será acusado por llevar a cuestionar la integridad de la competición y por haber ayudado deliberadamente a un ciclista del equipo EF Education, situación que cuestiona el profesionalismo del atleta.

El belga quien tomó la decisión de estas acciones pensando en su futuro, ahora podría ser sancionado de manera grave, dejando irónicamente su futuro deportivo en el aire.

Foto conmemorativa del Giro de Italia I @giroditalia

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Pato O’Ward arrancará desde el puesto 11 en Road America