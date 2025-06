Lorenzo Muselti lidera lista del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

El italiano de 23 años atraviesa el mejor momento de su carrera tras una espectacular temporada sobre arcilla. Musetti alcanzó las semifinales de Roland Garros y se convirtió en apenas el quinto jugador en la historia en llegar a semifinales en los tres Masters 1000 sobre tierra batida —Montecarlo, Madrid y Roma— en una misma temporada. Su racha lo posiciona como la principal atracción del ATP 250 mexicano.

Lorenzo Musetti durante juego|X:@TheTennisLetter

MUSELTI Y LAS ESTRELLAS QUE LO ACOMPAÑAN

Junto a él, se presentarán otros nombres de peso como el ruso Andrey Rublev (No. 14 del mundo), el español Alejandro Davidovich-Fokina (No. 28), el canadiense Denis Shapovalov (No. 31) y el australiano Jordan Thompson (No. 37), campeón defensor tras conquistar el título de singles y dobles en 2024.

“En Mextenis seguimos trabajando para traer a México a los mejores jugadores del circuito ATP. Cada año fortalecemos el cuadro para Los Cabos y, para esta novena edición, contamos con una sólida lista que incluso presenta nuevas caras en el destino”, aseguró en conferencia de prensa el director del torneo, José Antonio Fernández.

Lorenzo Musetti en Roland Garros|X:@federtennis

PRESENCIA MEXICANA EN WILDCARDS

Además, Fernández reveló que uno de los tres wildcards será otorgado al mexicano Rodrigo Pacheco (No. 259 del mundo), quien dejó una grata impresión en el Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC a inicios de año. El joven buscará volver a emocionar al público local con su talento.

El torneo dará inicio el 14 de julio y llegará a su fin el 19 del mismo mes.

Poster oficial del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo|X:@MifelTennisOpen

Lista confirmada de jugadores para Los Cabos 2025

1. Lorenzo Musetti (7)

2. Andrey Rublev (14)

3. Alejandro Davidovich Fokina (28)

4. Denis Shapovalov (31)

5. Brandon Nakashima (32)

6. Jordan Thompson (37)

7. Quentin Halys (48)

8. Daniel Altmaier (52)

9. Jaume Munar (59)

10. Cameron Norrie (61)

11. Yunchaokete Bu (69)

12. Rinky Hijikata (74)

13. Aleksandar Kovacevic (77)

14. Yoshihito Nishioka (78)

15. Aleksandar Vukic (83)

16. Borna Coric (84)

17. Adam Walton (86)

18. Ethan Quinn (95)

