medio-metro-defiende-a-la-pompis-y-exhibe-a-sonido-pirata-por-poca-paga

Medio Metro exhibió a Sonido Pirata por pagar poco a ‘La Pompis’, lo que habría originado la salida de la bailarina del sonidero.

Fue a través de sus redes sociales por cuales el denominado Medio Metro Original la situación que se vive en el sonidero

“Ahí está Paula Jasso ‘La Pompis’ confirmado que Julián Ramírez el ‘Pirata’, paga $800 por evento. Lástima que ‘Bocho’ y ‘Cholondrina’ no abran los ojos de que el ‘Pirata’ y su hija se están hinchando de billetes”, expuso junto a una captura de pantalla.

Ahí está Paula Jasso "La Pompis" confirmado que Julián Ramirez el Pirata $800 por evento. Lástima que bocho y cholondrina no habrán los ojos de que el pirata y su hija se están hinchando de billetes. pic.twitter.com/wWn5IfTfB1 — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) March 12, 2023

‘La Pompis’ confirmó su salida de Sonido Pirata hace unos días. Fue a través de sus redes sociales que anunció y explicó los motivos que la orillaron a salir del sonidero más popular de los últimos meses.

“Quiero aclararle a mi público que yo no tengo nada que ver con las contrataciones de Sonido Pirata, que si les quedan mal que si no les contesta yo no tengo nada que ver ya que mis contrataciones son individuales.

Por la misma razón que no me gustan los problemas soy una chica muy seria con mi público ya que por ustedes somos lo que somos y no me gusta fallarle a nadie por la misma razón le informó a mi público, bendiciones Dios me los bendiga los ama La Pompis”, se lee en la publicación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LINDSAY LOHAN 'SORPRENDE' Y ANUNCIA QUE ESTÁ EMBARAZADA