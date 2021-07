Alexa Moreno sobre Tokio 2020: 'Son mis Juegos Olímpicos soñados'

Tokio es el escenario de ensueño para que Alexa Moreno inmortalice su nombre en el Olimpo y le dé a México la primera medalla de Gimnasia Artística en la máxima justa deportiva.

"Pienso que son mis Juegos Olímpicos soñados, así los tengo en mi mente. Estoy entrenando para estar al nivel de pelear una medalla, para eso me estoy preparando, no me preparo solo para ir a participar. Es muy difícil, yo sé. Estoy totalmente consciente de que hay un gran nivel competitivo, pero hay que pensarlo para lograrlo", mencionó Moreno a pregunta expresa de RÉCORD.

Desde pequeña, la gimnasta mexicana se siente atraída por la cultura oriental, le gustan los animes, habla un poco de japonés y después de competir en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística Japón 2011, donde finalizó séptima en salto de caballo, quedó impresionada con Tokio. De hecho, uno de sus sueños es irse a vivir un tiempo a la capital del país del Sol Naciente.

"Es una cultura muy diferente a la de nosotros. El hecho de que sea tan distinto me atrajo inicialmente, me gusta mucho por su forma de organización, el respeto es muy importante y creo que tienen cosas mu pintorescas también, festividades muy interesantes, me gusta mucho cómo suena el idioma, la comida es deliciosa también", mencionó.

En 2018 Moreno hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana en subir al podio en el Mundial de Gimnasia Artística, luego de conquistar la medalla de bronce en salto de caballo en Doha Qatar. Cerró ese año con broche de oro el año al subir a lo más alto del podio en el Evento Internacional Toyota de Gimnasia Artística Aichi, en Japón.

Mientras que en 2019 entró al Top 3 por primera vez en el Serial de Copas de Mundo de Gimnasia Artística al adjudicarse la medalla de bronce en Bakú, Azerbaiyán. En Melbourne, Australia, y Doha, Qatar, finalizó en el cuarto lugar y en el Mundial de Stuttgart logró el boleto para la máxima justa deportiva.

En Tokio 2020, la gimnasta de 26 años de edad buscará mejorar el lugar 12 en salto de caballo que obtuvo en su debut olímpico en Río 2016. Sin embargo, aseguró, no va por una revancha.

"Lo que quiero como meta principal es vivir unos Juegos Olímpicos plenos. Quiero sentirme satisfecha, hacer lo que quiero hacer, hacerlo bien y quedar contenta con mi participación. Creo que eso es lo más importante para mí. El ciclo pasado me quedó un 'hay pude haber hecho esto', ese sentimiento fue lo que me impulsó a seguir otro ciclo.

"Más que una revancha es otra oportunidad que estoy tratando de tomar. Al tener ya la experiencia de unos Juegos Olímpicos ya voy con un sentido de qué se trata la competencia, ya sé manejar un poquito más las emociones. Voy a estar más preparada, he madurado bastante, sobre todo para compartir", expuso Alexa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOKIO 2020: DOLORES HERNÁNDEZ Y CAROLINA MENDOZA, CUARTO LUGAR EN CLAVADOS SINCRONIZADOS