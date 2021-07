Gignac recordó 'pincelada' ante Ochoa: 'Le metí el gol más bello de mi carrera en Ligue 1'

'Lanza advertencia'. Previo a su debut ante México el próximo 22 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el 'Killer' francés, André-Pierre Gignac, recordó que al arquero mexicano, Guillermo Ochoa, lo conoce de años y le 'tiene la medida', pues en varias ocasiones vacunó su portería.

En entrevista con los medios, el capitán de Francia para esta justa veraniega recordó que ante 'Paco Memo' firmó el gol más 'bello' de su carrera, por lo que espera replicar una gesta similar en la competencia olímpica.

"He jugado contra él con el Marsella y le metí el gol más bello de mi carrera en Ligue 1. Lo volví a enfrentar en México desde que está en el América y le he metido algunos más también. Ahora estamos en Tokio y espero que no haya excepciones.

"Es un partido especial. Hace seis años que vivo allí, tengo hijos que ahora son mexicanos"; recalcó el 'Bomboro'.

¿CUÁNDO JUEGA MÉXICO EN JO?

22 de julio, 3:00 AM - México vs Francia

25 de julio, 6:00 AM - Japón vs México

28 de julio, 6:30 AM - Sudáfrica vs México

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: MEMO OCHOA DESTACÓ A LA EXPERIENCIA COMO FORTALEZA DEL TRI OLÍMPICO