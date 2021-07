Gimnasta mexicano reveló las precarias condiciones en las que se entrena

Las condiciones en las que entrenan los deportistas mexicanos para representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no siempre son las mejores y el mejor ejemplo los puso el gimnasta Javier Rojo quien compartió un video en sus redes sociales en donde demostraba las deplorables condiciones en las que se prepara.

"La realidad es que mi gimnasio no está en condiciones favorables para entrenamiento. Este es un gimnasio bueno para iniciación y mantenimiento de gimnastas que están avanzando, pero no de élite", comentó el gimnasta en un video compartido en sus redes sociales.

Rojo recalcó que no hizo una queja sobre las instalaciones en las que entrena, pero si destacó que no son las mejores para buscar buenos resultados.

¡VAYA CONDICIONES! Mediante un video, el gimnasta Javier Rojo reveló la situación que lo ha llevado a entrenar en diferentes lugares. No hay condiciones para los deportistas. 'No todos los atletas tienen todas las oportunidades'.https://t.co/pfff5T0fPJ pic.twitter.com/H0TAQ2F5Cg — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 29, 2021

"A lo largo de mucho tiempo nos hemos esforzado para que cada una de estas cosas esté aquí, pero no es lo mejor, además de no estar en las mejores condiciones no son los aparatos que se deberían de utilizar en los eventos internacionales oficiales.

"Siendo sinceros, yo soy un gimnasta seleccionado nacional que necesita de condiciones favorables para entrenar, tampoco soy el mejor gimnasta del mundo y no puedo exigir que se me den los mejores aparatos o instalaciones y aunque recalco, no me estoy quejando, la mejor solución que encuentro es irme a entrenar a otros lados", explicó.

El gimnasta recordó que consiguió un cuarto lugar a nivel panamericano en Rio de Janiero en un aparato que no funciona.

